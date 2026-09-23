El iPhone 18 Pro tiene estas tres funciones que pueden cambiar la forma de usar la cámara y la IA

La nueva generación Pro de Apple incorpora herramientas que van más allá de mejorar la calidad de las fotografías. Algunas permiten tener mayor control al tomar una imagen, mientras otras buscan facilitar tareas mediante inteligencia artificial y automatizaciones.

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Durante un evento de iShop al que asistió SEMANA, el creador de contenido Aron Álvarez explicó algunas de las funciones que permiten aprovechar estas novedades en situaciones cotidianas, desde el manejo de la cámara hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Una cámara que permite decidir cómo entra la luz

Una de las novedades está en la cámara principal, que incorpora apertura variable. En términos sencillos, esto permite controlar cuánta luz llega al sensor y ajustar la captura dependiendo de la escena.

Apple ofrece diferentes niveles de apertura, desde f/1.48 hasta f/4.0.

La explicación de iShop apunta a que una apertura más amplia puede servir para destacar una persona en un retrato, mientras que una más cerrada puede conservar mayor detalle del entorno.

Una apertura más amplia favorece la entrada de luz, mientras una menor reduce la cantidad que llega al sensor. Foto: SEMANA

A esto se suman controles para modificar parámetros como la exposición y consultar el histograma, una herramienta que permite visualizar cómo está distribuida la luz y las zonas oscuras de una fotografía.

La cámara también puede ayudar a entender lo que se ve

Otra posibilidad está relacionada con Visual Intelligence. La herramienta permite utilizar aquello que aparece en pantalla o frente a la cámara como punto de partida para obtener información y realizar determinadas acciones.

La idea es que el usuario no tenga que limitarse a observar una imagen: puede utilizarla para buscar información, identificar elementos o interactuar con el contenido.

Automatizar tareas sin configurar cada paso

La tercera función está en Atajos y las automatizaciones. Apple permite utilizar acciones inteligentes basadas en sus herramientas de inteligencia artificial para crear procesos personalizados.

Desde iShop recomiendan pensar primero en el resultado que se quiere conseguir y expresarlo con palabras sencillas. Así, una tarea que normalmente requiere varias acciones puede convertirse en una rutina automatizada.

Durante el evento de iShop, Aron Álvarez explicó cómo los atajos pueden simplificar tareas y crear automatizaciones. Foto: SEMANA

En conjunto, estas herramientas muestran que las novedades del iPhone 18 Pro no están solamente en sus componentes, sino también en la manera en que el usuario puede decidir qué hacer con ellos.