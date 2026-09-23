“No existe nada como esto”: la advertencia de ESET sobre una tentadora promesa que esconde una trampa

Una promesa puede resultar especialmente atractiva para quienes juegan Roblox: conseguir Robux gratis. Sin embargo, detrás de algunas de estas ofertas pueden aparecer intentos de robar cuentas, obtener información personal o llevar a los usuarios hacia sitios maliciosos.

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Una promesa que no es lo que parece

Roblox advierte que no existen los llamados generadores de Robux gratis, ni códigos o trucos que permitan conseguir esta moneda virtual de manera gratuita. La plataforma señala que este tipo de ofertas buscan engañar a los usuarios para obtener contraseñas, información personal o hacer que ingresen a enlaces peligrosos.

Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, explica el riesgo detrás de estas propuestas: “Roblox lo deja muy claro: ‘No existe nada como Robux gratis, ofertas de suscripción gratuitas, trucos o códigos’. Lo que sí existe, lamentablemente, son numerosos estafadores que buscan engañarte para obtener tu información personal y los datos de acceso a tu cuenta prometiendo Robux gratis”.

ESET explica qué buscan los delincuentes cuando ofrecen supuestos Robux sin costo. Foto: Xbox / Roblox

Uno de los engaños consiste en páginas que prometen generar Robux después de introducir un nombre de usuario, completar encuestas o instalar algún programa. También aparecen sorteos falsos en redes sociales y páginas que imitan el sitio oficial.

La señal que debería encender las alarmas

Para Micucci, hay una pista especialmente importante cuando una oferta conduce a una página externa. “Cualquier sitio que solicite credenciales de acceso o una supuesta ‘verificación humana’ fuera del sitio oficial de Roblox es una estafa, a menos que puedas verificar de forma independiente que se trata de una página oficial de Roblox o de un socio autorizado”.

Las estafas también pueden utilizar mensajes que generan urgencia, como supuestas promociones que desaparecerán en pocos minutos. Otras ofrecen tarjetas de regalo inexistentes a cambio de dinero o datos personales. ESET identifica estas modalidades entre los engaños frecuentes relacionados con los Robux.

Una página que pide datos para una supuesta verificación puede ser una señal de alerta. Foto: Getty Images

El investigador deja una recomendación para evitar caer en estas trampas: “Nunca compartas tus credenciales de acceso ni tu información personal con otros usuarios. Además, evita hacer clic en enlaces sospechosos o introducir tus contraseñas en páginas que no pertenezcan a Roblox”.

La propia plataforma también recomienda no ingresar la contraseña fuera de su página de inicio de sesión y no abrir enlaces sospechosos.