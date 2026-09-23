Dario Amodei dio anuncio que sorprende al mundo: IA Claude encontró algo que cambiaría la forma de modificar el ADN

La inteligencia artificial (IA) de Anthropic acaba de entrar en un terreno que hasta ahora parecía reservado a investigadores de laboratorio. Dario Amodei, CEO de la compañía, anunció que Claude identificó una máquina molecular que podría corresponder a un nuevo mecanismo relacionado con la modificación genética.

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Amodei aclaró que todavía no se conoce su función exacta ni su posible utilidad. “Su función precisa, utilidad biotecnológica (si la tiene) o nivel de significancia aún no está claro”, afirmó. Anthropic señala que el sistema tiene características que recuerdan a los mecanismos de CRISPR, aunque todavía se encuentra bajo investigación.

Claude no solo buscó información

Según Amodei, el proceso fue más allá de utilizar una IA para consultar investigaciones. El equipo de ciencias de la vida de Anthropic indicó un área general de búsqueda y Claude revisó literatura científica y grandes cantidades de información genética hasta encontrar algo que consideró relevante.

Después, la propia IA propuso experimentos para comprobar la hipótesis. Los científicos de Anthropic hicieron esas pruebas en el laboratorio.

“Claude leyó la literatura y un montón de datos genómicos y descubrió algo interesante; luego Claude propuso experimentos para verificar el descubrimiento y nuestro equipo los llevó a cabo”, explicó Amodei.

La IA de Anthropic analizó datos genómicos y propuso experimentos para comprobar lo encontrado. Foto: Getty Images

La compañía identificó el sistema como array-associated reverse transcriptases (ART), relacionado con enzimas capaces de copiar información del ARN al ADN. El elemento que llamó la atención fue la combinación de esa enzima con secuencias repetidas de ADN.

La apuesta de Anthropic por la IA científica

Para Amodei, este caso puede ser una señal de algo mucho más grande. “Hemos visto repetidamente un patrón en el que el rendimiento de la IA en nuevos dominios intelectuales pasa de débil a sobrehumano en cuestión de unos pocos años”, sostuvo.

El CEO consideró que la biología podría seguir una evolución parecida a la que, según él, han mostrado los modelos de IA en matemáticas.

También planteó un escenario todavía más ambicioso: “Eventualmente, incluso podría ser posible que el propio Claude realice los experimentos de manera segura, controlando autónomamente el equipo de laboratorio, con las salvaguardas adecuadas en su lugar”.

Sin embargo, precisó que eso no ocurre actualmente. Los experimentos de este descubrimiento fueron realizados por científicos humanos.

Amodei también recordó su apuesta de Machines of Loving Grace: “Curar la mayoría de las enfermedades en 5-10 años”. Según explicó, acelerar los primeros descubrimientos biológicos podría aumentar el número de posibles tratamientos que llegan a las siguientes etapas de investigación.