El nuevo botín de los hackers: secuestran cuentas de Claude para consumir saldo de inteligencia artificial

Las cuentas de inteligencia artificial se han convertido en el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes. Recientemente, ESET detectó una campaña que secuestra sesiones de Claude para agotar el dinero que los usuarios tienen asignado a sus consultas, obligando a la empresa creadora, Anthropic, a desconectar cuentas y devolver los cobros indebidos.

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La trampa detrás del secuestro

La invasión no ocurre por una debilidad en el sistema de inteligencia artificial. Los atacantes infectan las computadoras con un virus informático de tipo infostealer. Este programa malicioso roba las cookies de sesión, que actúan como llaves digitales que el navegador guarda para que el usuario no tenga que escribir su contraseña cada vez que ingresa. Al adueñarse de estas llaves, los delincuentes acceden de forma directa sin importar que existan claves robustas o autenticación de dos pasos.

Los hackers no atacan directamente a Claude, sino que infectan los computadores de sus usuarios. Foto: Getty Images

Desde la empresa proveedora de la herramienta explicaron la situación: “No tenemos motivos para creer que este malware esté relacionado con Claude, que haya sido instalado a través de Claude, o que esté relacionado con cualquier cosa que hayas hecho con Claude”, señaló Anthropic.

La advertencia de los especialistas

Aunque cerrar la sesión frena el uso fraudulento de inmediato, la firma de seguridad ESET advierte que esto no desinfecta el equipo y que el robo puede repetirse exactamente igual al iniciar sesión de nuevo si la amenaza sigue activa.

Anthropic recomienda eliminar cualquier malware antes de volver a usar Claude, cambiar las contraseñas vinculadas, cerrar sesiones activas y activar la autenticación de dos factores. También aconseja actualizar otras claves guardadas en el navegador y revisar posibles cargos no reconocidos antes de registrar nuevamente un método de pago.

El 'malware' puede seguir activo y volver a apoderarse de la cuenta tras iniciar sesión. Foto: Getty Images

Ante esto, Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, recomienda: “La seguridad de la propia computadora sigue siendo tan importante como las contraseñas sólidas y la autenticación de dos factores. Evitar descargas no oficiales, software pirata y aplicaciones de origen dudoso es una de las medidas más importantes para reducir el riesgo de este tipo de infección, junto con mantener los sistemas actualizados y actuar con cautela ante enlaces y archivos sospechosos”.

La prevención en cada dispositivo sigue siendo la mejor barrera de protección frente a este nuevo método de robo.