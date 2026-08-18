La aplicación que podría estar acabando con la batería de su celular y provocando que se caliente

La duración de la batería del celular es un aspecto importante, ya que determina cuánto tiempo pueden utilizar el dispositivo antes de necesitar una nueva carga. Aunque los teléfonos actuales cuentan con baterías de mayor capacidad y tecnologías de carga rápida, la autonomía real depende también del uso que se haga del equipo y de elementos como la pantalla, el procesador, la conexión de red y las aplicaciones instaladas que tenga el celular.

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Por esta razón, incluso un celular moderno puede perder energía rápidamente cuando determinadas aplicaciones funcionan de manera constante o permanecen activas en segundo plano. Estas tareas pueden mantener procesos, conexiones y sincronizaciones en funcionamiento, lo que incrementa el consumo energético. A esto se suman factores como el brillo de la pantalla, la intensidad de la señal móvil y el uso prolongado de funciones que demandan muchos recursos.

Sin embargo, la autonomía del dispositivo también puede verse afectada por aplicaciones y servicios que funcionan constantemente en segundo plano. De acuerdo con información compartida por el sitio web El Economista, una de ellas es Google Play, la tienda de aplicaciones presente en los dispositivos Android, que aunque no suele utilizarse de manera frecuente, puede intervenir en diferentes procesos del sistema.

La batería del celular puede perder capacidad con el tiempo, especialmente si hay malas prácticas de uso. Foto: Getty Images

Además de permitir la descarga y actualización de aplicaciones, Google Play participa en la gestión de distintos servicios y herramientas del ecosistema de Google. Las actualizaciones automáticas y los procesos de sincronización pueden mantenerse activos en segundo plano, generando un consumo adicional de recursos y energía.

¿Cómo ponerle fin al consumo?

Una de las primeras medidas que se pueden probar cuando el teléfono presenta un consumo de batería inusual es reiniciarlo. Esta acción permite cerrar los procesos que permanecen activos y volver a iniciarlos desde cero, por lo que puede solucionar fallos temporales que estén provocando un gasto energético mayor de lo habitual. Se trata de una alternativa sencilla que no requiere modificar configuraciones importantes del dispositivo.

La duración de la batería del celular es un aspecto que preocupa a muchos usuarios. Foto: Getty Images

Otra posibilidad consiste en forzar la detención de Google Play desde los ajustes del teléfono. Al hacerlo, se interrumpen temporalmente los procesos asociados a la aplicación sin necesidad de apagar el equipo. También existe la opción de revisar o desactivar las actualizaciones automáticas de la tienda de aplicaciones, especialmente si se sospecha que estas tareas están generando un consumo elevado de energía.

Sin embargo, no siempre Google Play es responsable de que la batería se agote rápidamente. Para identificar qué servicio o aplicación está utilizando más energía, los usuarios pueden ingresar a ‘Ajustes’, ‘Batería’ y ‘Detalles de uso’, aunque el nombre de las opciones puede variar según el fabricante y la versión de Android. Allí es posible consultar el consumo registrado por las diferentes aplicaciones y determinar cuál podría estar afectando la autonomía del dispositivo.