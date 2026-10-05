Gemini ya no será igual para todos: Google prepara cambios que afectarán a usuarios a partir de esta fecha

Gemini se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas por quienes buscan resolver dudas, crear contenido, organizar información o realizar diferentes tareas en cuestión de segundos.

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Desarrollada por Google, esta herramienta ha evolucionado con el tiempo hasta dejar de ser vista únicamente como un chatbot. Actualmente, funciona como un asistente capaz de comprender instrucciones escritas en lenguaje natural y trabajar con diferentes tipos de información para generar respuestas y ayudar a los usuarios en distintas actividades.

Su crecimiento ha estado acompañado de nuevas actualizaciones y cambios en la forma en que se pueden utilizar sus modelos. Uno de los más recientes comenzará a aplicarse el próximo 9 de octubre, cuando Google implementará nuevas restricciones de acceso y límites de uso en Gemini.

A partir de esa fecha, los usuarios que utilicen la versión gratuita solo podrán acceder a Gemini Flash-Lite 3.5. Por su parte, quienes tengan una suscripción a Google AI Plus podrán utilizar Flash-Lite 3.5 y Flash 3.6, pero no tendrán acceso al modelo Pro.

Logo de Gemini desde el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los usuarios de los planes Google AI Pro y AI Ultra, en cambio, podrán acceder a todos los modelos disponibles, incluido Gemini Pro 3.1. Además, ambos niveles tendrán acceso a la función Deep Think, que permite utilizar una mayor capacidad de razonamiento para resolver tareas más complejas.

Estos cambios hacen parte del nuevo sistema de límites basado en el consumo de recursos de procesamiento que Google comenzó a implementar desde mayo. La compañía también permitirá que los usuarios seleccionen el nivel de esfuerzo que Gemini empleará en cada tarea, con opciones de razonamiento bajo, medio o alto.

Usuario utilizando Gemini desde el celular. Foto: Anadolu via Getty Images

Según Google, elegir un nivel de esfuerzo alto permite que el modelo dedique más recursos a determinadas tareas y genere respuestas más completas, aunque esto también supone un mayor consumo de capacidad de procesamiento.

En medio de estos ajustes, todavía no se ha detallado cómo se incorporará Gemini 4 Argon, el nuevo modelo de frontera presentado por Google el pasado 1 de octubre. Por ahora, la compañía ha señalado que será utilizado inicialmente por defensores cibernéticos a través del programa Fairwind.