Gemini cambia el nombre de una de sus funciones más importantes: qué hará ahora y cuándo llegará la novedad

Google ha transformado su apuesta por la inteligencia artificial en los últimos años, con herramientas cada vez más avanzadas y funciones orientadas a ofrecer experiencias personalizadas.

Uno de los pasos más importantes en este proceso fue el lanzamiento de Gemini en 2023, un asistente que desde entonces ha incorporado mejoras en la comprensión del lenguaje, el razonamiento y el análisis de distintos formatos de contenido.

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La evolución de esta tecnología también ha ampliado sus posibilidades. Además de responder preguntas, Gemini puede ayudar a organizar información, crear contenido y desarrollar determinadas tareas a partir de las indicaciones del usuario.

Ahora, Google prepara un nuevo cambio en su plataforma que comenzará el 17 de noviembre y modificará la forma en que funcionan algunas de sus herramientas personalizadas. Se trata de la migración automática de las Gems a las skills, una transición que no requerirá ninguna intervención por parte de los usuarios.

Las Gems, presentadas en 2024, permiten adaptar Gemini a necesidades concretas, como aprender sobre un tema, programar o recibir orientación nutricional. Con su reemplazo por las skills, Google busca integrar estas funciones en una experiencia más flexible, en la que el asistente pueda combinar instrucciones y atender diferentes necesidades desde un mismo espacio.

Imagen de referencia de Gemini desde el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una de las principales diferencias está en la forma de utilizarlas. Mientras que las Gems requieren iniciar una conversación independiente para cada uso, las skills pueden activarse escribiendo una barra diagonal (/) seguida de su nombre. Asimismo, es posible combinar varias en una misma interacción para obtener resultados más completos.

Estas herramientas permiten automatizar tareas como preparar presentaciones, adaptar textos al estilo del usuario o reunir distintas instrucciones para generar respuestas más específicas. También admiten archivos de referencia, entre ellos documentos PDF, textos e imágenes, que sirven para orientar el trabajo del asistente.

Imagen de referencia de logo de Gemini desde el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para crearlo, basta con acceder al menú lateral y configurar las instrucciones correspondientes. Una vez guardada, puede invocarse mediante el comando de barra diagonal, sin necesidad de comenzar una conversación desde cero cada vez que se quiera utilizar.

¿Hasta cuándo se podrán utilizar las Gems de Gemini?

Su retiro se llevará a cabo de manera progresiva, según el tipo de cuenta. Para los usuarios personales, el soporte finalizará en noviembre de 2026; en el caso de los clientes empresariales, la fecha prevista es marzo de 2027, mientras que las cuentas del sector educativo tendrán plazo hasta junio de ese mismo año.