Noruega prepara un cambio en internet que podría limitar el acceso de millones de menores

El Gobierno noruego quiere ampliar las restricciones digitales para menores de 16 años e incluir videojuegos y aplicaciones de mensajería en su proyecto de ley.

Expertos alertan sobre nueva modalidad de estafa que roba datos personales con videos falsos en redes sociales

La propuesta incluiría videojuegos y aplicaciones

El Gobierno de Noruega anunció este lunes que busca incluir algunos videojuegos y plataformas de mensajería en su proyecto para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. La iniciativa amplía una propuesta que Oslo debe presentar antes de finales de año.

El cambio contempla las llamadas “plataformas dañinas”, definidas como aquellas que, “por su diseño, sus características o sus contenidos, representan un riesgo para el desarrollo emocional, cognitivo o para la salud de los niños, o para su seguridad”, según indicó el Gobierno en un comunicado.

TikTok, Snapchat y Roblox podrían quedar incluidos en las restricciones que estudia el Gobierno noruego. Foto: Bloomberg via Getty Images

De acuerdo con la propuesta, aplicaciones como TikTok y Snapchat, además del videojuego Roblox, podrían quedar sujetas a las restricciones en su estado actual.

¿Por qué quieren incluir otras plataformas?

La ministra de la Infancia y la Familia, Lene Vagslid, explicó en una entrevista con la cadena pública NRK que algunas plataformas se presentan como juegos, aunque incorporan funciones que pueden exponer a los menores a otros riesgos.

“Hoy en día existen ciertas plataformas que se presentan como juegos, pero que en realidad están llenas de funciones como sistemas de recomendación algorítmica y publicidad ilegal dirigida a los niños”, afirmó.

“Por eso queremos que también estén incluidas”, añadió.

La ministra Lene Vagslid advirtió que algunos juegos incorporan publicidad dirigida a niños y recomendaciones automáticas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las plataformas tendrían que verificar la edad

Según el planteamiento del Gobierno noruego, el límite se mantendría hasta el 1 de enero del año en que el menor cumpla 16 años, además, las propias plataformas tendrían que implementar sistemas para verificar la edad de sus usuarios.

Sin embargo, la iniciativa todavía debe superar un obstáculo político. El Gobierno laborista no cuenta con mayoría en el Parlamento, por lo que necesita el respaldo de otras formaciones para aprobar la ley.

Otros países también estudian restricciones

Noruega no es el único país que busca limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Australia instauró el año pasado una legislación que prohíbe a los menores de 16 años acceder a determinadas plataformas.

Por su parte, la Unión Europea prevé adoptar restricciones “graduales”, con distintos niveles según la edad.

*Con información de AFP.