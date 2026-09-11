Murió la hermana del rey Harald de Noruega, dos semanas después que su hermano

La princesa Astrid murió este viernes a los 94 años, exactamente dos semanas después de su hermano el rey Harald V, informó el Palacio Real de Noruega.

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“La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años”, indicó en un comunicado.

El miércoles Astrid asistió en silla de ruedas al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

Vi har med sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid har gått bort. – Et høyt elsket medlem av kongefamilien har forlatt oss. Norge har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse. Vår medfølelse går til kongehuset og den nærmeste familien, sier stortingspresident @MasudGh pic.twitter.com/svVgCMoGPD — Stortinget (@Stortinget) September 11, 2026

Con el paso del tiempo, sus apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas.

En agosto, al igual que su hermano, le habían colocado un marcapasos.

Con su muerte desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó de 1957 a 1991.

A Harald V le sucedió su hijo Haakon VIII, de 53 años y casado con Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón.

El hijo de la nueva reina, Marius Borg Hoiby, nacido de una relación previa, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.

ARCHIVO-El rey Harald, la reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega visitan el Reino Unido. Foto: UK Press via Getty Images

La Casa Real noruega ha informado de que las banderas ondearán este viernes a media asta en el balcón del palacio y el día del funeral de la “tía” Astrid, que precisamente participó en el último adiós a su hermano, Harold V, este miércoles.

“La princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso”, ha señalado el rey Haakon en un comunicado difundido por la Casa Real noruega.

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El monarca escandinavo ha afirmado que Astrid “representó a la Casa Real con calidez y dedicación”.

“A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Martha”, recordó.

Asimismo, ha señalado que fue “un gran apoyo” para el recién fallecido rey Harald V y “para el resto de la familia”. “Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión”, aseveró.

El rey Haakon VIII y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, durante la juramentación ante el parlamento noruego. Foto: @detnorskekongehus

“Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid”, dijo el monarca.