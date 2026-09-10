“Si aman tanto a México, váyanse para allá, yo les pago el tiquete”: Vicepresidente de EE. UU. vive momento incómodo en evento público

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, vivió un polémico momento durante una convención de los republicanos de cara a las muy disputadas elecciones legislativas de noviembre.

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En medio del evento, el vicepresidente notó que un grupo de personas ondeaban una bandera de México durante su discurso frente a cientos de simpatizantes republicanos.

“Tenemos a un grupo de manifestantes que estan interrumpiendo y estan ondeando la bandera de México, bueno, mi amigo, si aman tanto a México, váyanse para allá, yo les pago el tiquete de tiquete”, dijo Vance.

🔥 LFG!!! JD Vance just AMPED UP the crowd by absolutely ROASTING some degenerate waving a MEXICAN FLAG in the crowd



"Well my friend, if you love Mexico so much, GET YOUR ASS OVER THERE! I'll buy you the plane ticket!" pic.twitter.com/AhXZv8D13u — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2026

Por otro lado, el vicepresidente arremetió contra los demócratas y los calificó como el “partido del odio”

“Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron” los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo Vance en el acto en Dallas, Texas.

Al subir al escenario en medio de estruendoso rugido y cánticos de “¡JD! ¡JD!”, Vance describió a los demócratas como extremistas, al tenor de la convención en la que busca movilizar el apoyo de los republicanos para las elecciones de mitad de mandato.

Según Vance, las diferencias dentro de la coalición republicana palidecen frente a las divisiones de los demócratas.

El vicepresidente JD Vance habla en la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. (Foto AP/Tony Gutierrez) Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

“Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué se les permite decir, cómo se les permite vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar”, dijo Vance.

La intervención del vicepresidente de 42 años también potencia ante los republicanos su imagen como posible sucesor de Trump. Vance es uno de los favoritos para la nominación presidencial del partido en 2028.

Vance habló antes del esperado discurso de Trump.

El vicepresidente ha dicho que sólo decidirá si se postula a la Casa Blanca después de las legislativas, en las que los republicanos arriesgan perder el control del Congreso.

El vicepresidente JD Vance llega para intervenir en la convención republicana el jueves 10 de septiembre Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

El portal de seguimiento electoral Decision Desk HQ proyecta que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 229 a 206 y sitúa el Senado en un filo de navaja, 50-50.