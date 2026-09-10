El secretario de Estado, Marco Rubio, rindió un homenaje al activista político conservador Charlie Kirk, asesinado hace un año mientras participaba en un debate con estudiantes en Utah, asegurando que honrará su legado y se hará “rendir cuentas a los enemigos de la civilización”.

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“Charlie Kirk tenía un don único para expresar y defender lo bueno: la bondad de la familia, la fe y Estados Unidos. Hoy hace un año, fue asesinado por ello”,dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje con motivo del aniversario.

Rubio ha prometido honrar el legado de Kirk “construyendo grandes cosas y haciendo rendir cuentas a los enemigos de la civilización”.

Charlie Kirk had a unique gift for articulating the good — the goodness of family, faith, and America.



One year ago today, he was killed for it.



We’ll honor his legacy by building great things and holding to account the enemies of civilization. pic.twitter.com/nYooF7xua5 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

Kirk murió hace un año en un tiroteo perpetrado por un atacante, presuntamente, de extrema izquierda, y se convirtió en un mártir de la causa ultraconservadora estadounidense ligada al presidente Donald Trump, quien en su multitudinario funeral lo destacó como un amigo personal.

El activista fue despedido en un funeral público que contó con la presencia de la plana mayor de la Casa Blanca en el estadio State Farm, de Arizona, con capacidad para más de 60.000 personas.

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Un juez estadounidense dictaminó el pasado 1 de septiembre que el hombre acusado de matar a Kirk enfrentará un juicio por asesinato, al considerar que la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para continuar con el proceso.

El acusado, Tyler James Robinson, de 23 años, enfrenta la pena de muerte en el estado de Utah por presuntamente matar a Kirk.

El acusado, Tyler James Robinson, entonces de 22 años, fue posteriormente arrestado y responde por el asesinato. Foto: X/@stagepopbr

El influencer recibió un disparo en el cuello durante un mitin en un campus universitario el 10 de septiembre del año pasado.

“Por las razones expuestas y con base en el expediente y las presentaciones de las partes, se ordena por la presente que el acusado, Tyler James Robinson, sea sometido a juicio”, dijo el juez Tony Graf en el tribunal.

La decisión se produce tras una audiencia preliminar en la que ambas partes presentaron sus argumentos sobre si dicho juicio debía llevarse a cabo.

La fiscalía presentó chats de videojuegos y mensajes de texto de Robinson que, según afirmó, demostraban que el sospechoso mató a Kirk porque estaba “harto del odio” difundido por el influencer.

La defensa, por su parte, se centró principalmente en sembrar dudas sobre la validez de las pruebas de ADN que vinculan al acusado con el arma homicida.

Charlie Kirk Foto: Foto de Redes Sociales

Tras la decisión del juez, Robinson se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, según medios estadounidenses.

“La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia para él”, dijo Erika Kirk, viuda del activista, en un comunicado publicado en X.