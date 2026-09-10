Delcy Rodríguez salió de Venezuela: realiza visita oficial a un país vecino. ¿Cuál es el motivo?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó la noche de este jueves, 10 de septiembre, a Surinam, para discutir la cooperación energética entre ambos países y firmar “importantes acuerdos” en diversas áreas.

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Surinam es un pequeño país de 600.000 habitantes ubicado al norte de Sudamérica que adquirió interés internacional por el reciente hallazgo de yacimientos petroleros y gasíferos.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. Desde entonces abrió al mundo la industria energética de Venezuela y amplió sus relaciones comerciales con varios países.

Delcy Rodríguez llega a Surinam Foto: X/@presidencialve1

“Suscribiremos importantes acuerdos en distintas áreas de cooperación”, afirmó sin mayores detalles Rodríguez a su llegada al aeropuerto internacional Johan Adolf Pengel en Zanderij, a una hora en carretera de la capital Paramaribo.

La visita de Rodríguez, propuesta por la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, dará continuidad a una primera reunión de trabajo en Caracas en mayo, cuando la presidenta interina recibió al canciller de Surinam, Melvin Bouva.

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Entre los temas que abordarán, está “la cooperación en el ámbito del petróleo, el gas y los hidrocarburos”, comentó Bouva en la emisora local Radio 10.

El funcionario surinamés definió la reunión como “un paso importante” en la cooperación entre “Surinam, como país petrolero emergente en la región, y Venezuela, como país más avanzado”.

🚨 #ÚltimaHora | ​La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó al Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel para dar inicio a una agenda oficial de trabajo en la República de Surinam.



​La delegación venezolana fue recibida por el canciller de Surinam, Melvin Bouva, en… pic.twitter.com/Fnmn5zvyiW — Globovisión (@globovision) September 11, 2026

Rodríguez, aún como vicepresidenta de Maduro, viajó a Surinam en julio de 2025 para la investidura de Geerlings-Simons.

Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta de Maduro, se ha acercado también a Trinidad y Tobago, especialmente de la mano de millonarios acuerdos energéticos firmados con trasnacionales para explotar yacimientos en la frontera marítima de ambos países.

En agosto Venezuela anunció acuerdos con British Petroleum (BP), la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Catar para continuar con la exploración del campo Lorán que alberga siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Entre tanto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de un 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

Chris Wright y Delcy Rodríguez. Foto: AFP

La visita de Wright a Caracas ocurre cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el “mayor acuerdo petrolero de la historia”, que otorga a Washington el control mayoritario de 65.000 millones de barriles.