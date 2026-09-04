Delcy Rodríguez pide a los venezolanos en el exterior regresar al país: “Grandes oportunidades”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió los acuerdos alcanzados recientemente con compañías internacionales y aseguró que estos permitirán al país ampliar su capacidad energética y reforzar su posición en el mercado mundial.

Delcy Rodríguez invita a los empresarios colombianos a invertir en Venezuela tras acuerdo con el Grupo Gilinski

Durante un encuentro con trabajadores del sector petrolero, retransmitido por la televisión estatal venezolana (VTV), Rodríguez destacó el alcance de los contratos suscritos con empresas privadas y sostuvo que estos acuerdos abren una nueva etapa para la industria de los hidrocarburos venezolana.

“Esos contratos van a marcar a Venezuela en su desarrollo energético, a posicionarla en la fórmula energética internacional”, dijo la mandataria, quien presentó las nuevas alianzas como resultado de un proceso de negociación basado en el entendimiento entre las partes.

#Noticia || Presidenta Delcy Rodríguez sostiene encuentro con trabajadores de la industria petrolera



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En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, “por retomar una relación energética que data de 1859” y defendió que las diferencias entre Caracas y Washington deben ser abordadas “a través de la diplomacia y de la negociación”.

Por otro lado, la presidenta explicó que las negociaciones para alcanzar los nuevos acuerdos se prolongaron durante meses. Aseguró que su objetivo último es que la recuperación del sector energético tenga un impacto directo en las condiciones de vida de la población.

En el marco de su intervención, Rodríguez subrayó la importancia de que la diáspora participe activamente en el proceso de recuperación y reconstrucción nacional.

🇻🇪 Delcy Rodríguez pide a los venezolanos en el exterior “retornar” ante las oportunidades que se abrirán en el país.



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“Venezuela los necesita… regresen a su patria”, expresó ante integrantes de diversos sectores sociales y políticos.

“Llegó el momento de que Venezuela esté libre de sanciones. Llegó el momento de que nuestro pueblo pueda respirar”, dijo.

Este pronunciamiento se dio en medio de un escenario caracterizado por la persistente crisis migratoria venezolana. De acuerdo con cifras de Acnur, aproximadamente el 65 % de los migrantes y refugiados venezolanos radicados en América Latina no contemplan regresar al país en el futuro cercano.

“Han sido meses arduos de negociaciones, arduos, difíciles, pero nunca perdimos el horizonte; nuestro horizonte es la felicidad de nuestro pueblo, es que nuestros trabajadores tengan mejores salarios, que sus familias vivan mejor, que los hospitales estén equipados, que las escuelas tengan educación de calidad”, indicó.

Delcy Rodríguez en un evento público. Foto: X/prensapresidencial1

Rodríguez vinculó esta estrategia con su visión de recuperación del estado de bienestar y destacó el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

“Nosotros queremos y nos hemos enfocado en que el estado de bienestar concebido por Bolívar, en su discurso de Angostura, sea realidad, la mayor suma de felicidad posible; eso es lo que nos inspiró durante estos meses de negociaciones arduas y alcanzamos un acuerdo binacional con el Gobierno de los Estados Unidos”, aseveró.