Joven colombiano murió ahogado en Los Ángeles, EE. UU.: el llamado de auxilio que hizo su familia

Una profunda tragedia embarga a una familia bogotana tras la muerte de Harold Andrés Pardo Gómez, un ciudadano de 35 años que residía desde hace tres años en Estados Unidos.

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Pardo Gómez perdió la vida por ahogamiento el pasado sábado, 29 de agosto, mientras nadaba en el océano Pacífico en Los Ángeles, California, donde vivía junto a su pareja y su pequeña hija.

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El padre de la víctima, Jaime Pardo, relató a Alerta Bogotá que su hijo asistió al mar con un grupo de amigos y fue el único que no logró salir del agua.

El dictamen oficial emitido por Medicina Legal de esa ciudad confirmó que el deceso se produjo por ahogamiento, aunque las autoridades locales mantienen abierta una investigación preliminar para descartar otras hipótesis.

Hipótesis del hecho y una tragedia familiar posterior

Sobre las causas que habrían ocasionado el trágico desenlace, el padre de la víctima explicó que existen dos posibles factores médicos o físicos que habrían impedido que su hijo saliera del mar: “Ellos estaban compartiendo algunos tragos y a mi hijo le daban ataques de epilepsia (…) Hay esa posibilidad de que haya sufrido un ataque de epilepsia estando dentro de las aguas o un calambre (...) Entonces, ahí esas dos posibilidades”, dijo.

Harold Andrés Pardo Gómez vivía en Los Ángeles, California, EE. UU. Foto: Getty Images

La noticia sobre el fallecimiento impactó gravemente la salud de la madre de Harold, Gloria Gómez. Tras recibir la llamada telefónica desde Estados Unidos donde le informaron sobre la muerte de su hijo, la mujer entró en un estado de shock emocional que le provocó un derrame cerebral interno severo, por lo cual se encuentra bajo atención médica crítica.

Campaña solidaria para la repatriación

Ante esta doble emergencia familiar y debido a la falta de recursos económicos, los allegados de Pardo Gómez iniciaron una campaña de recolección de fondos para cubrir los costos consulares y logísticos que exige el traslado de los restos mortales de regreso al país.

Harold Andrés Pardo Gómez nació en Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

El valor total del procedimiento asciende a 16.000 dólares (aproximadamente 65 millones de pesos colombianos). Para recibir las ayudas de la ciudadanía, la familia dispuso la cuenta Nequi y la llave autorizada 3023471994, a nombre de Jaime Pardo.

El padre hizo un llamado a la solidaridad nacional para reunir el dinero antes de que se cumplan los plazos límites establecidos por las autoridades estadounidenses para la repatriación del cadáver: “Quiero solicitarle a toda la familia colombiana que nos puedan colaborar lo más pronto posible, porque hay unos estándares de tiempo para poder repatriar el cuerpo de mi hijo… La causa es única y exclusivamente por la calamidad que estamos pasando”, expresó.