Cinco bañistas mueren en Norte de Santander tras creciente súbita del río Peralonso. Dos eran niños

Una actividad de recreación en la tarde del sábado 9 de agosto terminó en tragedia en el municipio Salazar de las Palmas, Norte de Santander. Varias familias se bañaban en el río Peralonso, en el sector conocido como “Los 7 Chorros”, cuando fueron sorprendidas por una corriente fuerte causada por lluvias torrenciales recientes.

Varios bañistas fueron arrastrados por la creciente súbita alrededor de las 3:30 de la tarde y, como resultado, cinco de ellos murieron. Entre las víctimas fatales hay menores de edad y dos mujeres adultas. Además, cinco adultos fueron rescatados con vida y fueron atendidos por personal médico.

Caudal del río Peralonso en Norte de Santander | Foto: @jhonjacome

Las personas fallecidas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho (10 años), Danny Stiwar Burbano Gauta (10 años), Mariela Cristancho, Gloria Patricia González Muñoz (46 años) y Esperanza Gauta. La Policía Nacional y organismos de socorro desplegaron equipos de rescate e hicieron inspecciones técnicas para entregar los cuerpos a sus familiares. La comunidad está consternada por la tragedia que ocurrió durante un festival de bandas juveniles en el pueblo.

Algunos de los bañistas que se encontraban en el sitio de la tragedia publicaron en redes sociales videos en los que se observa a una mujer atrapada sobre una roca, rodeada por el fuerte caudal, mientras esperaba ser rescatada.

El fenómeno climático afectó a los bañistas que estaban en el río Peralonso en el municipio de Salazar de las Palmas. | Foto: @CanalTRO

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad. Dijo que desde la entidad dispusieron sus capacidades para realizar los rescates y tienen sus equipos de policía judicial realizando la inspección técnica de los cadáveres.

Los organismos de socorro y autoridades locales fueron alertados por habitantes de la zona tras el aumento repentino del caudal.

En nombre de @PoliciaColombia, toda nuestra solidaridad por la lamentable situación ocurrida en el municipio de Salazar de Las Palmas, que ha cobrado la vida de cinco personas entre ellas dos menores de edad a causa de la creciente del Río Peralonso. #SegurosCercanosYPresentes pic.twitter.com/RJ5JNp6ALY — Departamento de Policía Norte de Santander (@PoliciaNteSder) August 10, 2025

Como medida preventiva, las autoridades locales decidieron cerrar el balneario de “los 7 Chorros”, teniendo en cuenta que los bañistas, familias completas con niños, habían entrado en un momento en el que no llovía y por eso los sorprendió la creciente.

Naufragio de chalupa en procesión de Virgen del Carmen

Hace dos semanas ocurrió otra tragedia en un afluente colombiano cuando rescatistas, pescadores y familiares tuvieron que buscar aguas abajo del río Cauca a Carlos Alonso Jiménez, un joven de 26 años que murió ahogado cuando naufragó la chalupa en la que participaba de la procesión del Día de la Virgen del Carmen .

La tragedia sucedió frente al muelle del centro de Caucasia el martes, 15 de julio, cuando decenas de personas se apostaron frente al río Cauca para ver la procesión, en la que decenas de embarcaciones rindieron homenaje, incluso con pólvora, a la virgen.

Carlos Alonso Jiménez, de 26 años, murió al ahogarse en el río Cauca, en Caucasia, en un naufragio durante la celebración del Día de la virgen del Carmen. | Foto: Redes sociales