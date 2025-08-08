Nación
Ideam confirma lluvias en varias zonas del país: entregó el pronóstico del clima para este viernes 8 de agosto
La institución dio a conocer el más reciente reporte de lo que se espera del clima para este día.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico de lo que será el clima durante este viernes, 8 de agosto, para las principales ciudades.
A lo largo de la jornada se esperan lluvias con intensidad variada en diferentes puntos regiones como la Amazonía (occidente y norte), Pacífica, Caribe (centro y sur), Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente centro y norte de la zona.
En el informe se precisó que los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Tolima, Amazonas, Vaupés, y Cundinamarca.
De igual forma, el Ideam indicó que se prevén lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Atlántico, Caldas y Quindío.
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá algunas precipitaciones dispersas, especialmente en el área marítima.
Para la ciudad de Bogotá, la institución señaló que durante la mañana habrá cielo entre parcial a mayormente nublado con lluvias ligeras intermitentes en amplios sectores.
Ya en horas de la tarde se prevé la misma situación: cielo mayormente con lluvias en amplias zonas, principalmente se presentarán en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.
Finalmente, en la noche se estima persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas, principalmente en el norte y oriente de la capital del país.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad a lo largo de la jornada (T. máx.: 16 °C).
- Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada(T. máx.: 25 °C).
- Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias dispersas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).