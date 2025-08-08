Suscribirse

Nación

Ideam confirma lluvias en varias zonas del país: entregó el pronóstico del clima para este viernes 8 de agosto

La institución dio a conocer el más reciente reporte de lo que se espera del clima para este día.

Redacción Nación
8 de agosto de 2025, 11:24 a. m.
El clima de Bogotá puede variar.
Esto fue lo que dijo la institución en el último reporte del clima. | Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico de lo que será el clima durante este viernes, 8 de agosto, para las principales ciudades.

A lo largo de la jornada se esperan lluvias con intensidad variada en diferentes puntos regiones como la Amazonía (occidente y norte), Pacífica, Caribe (centro y sur), Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente centro y norte de la zona.

Lluvias en Colombia
Varias regiones tendrán precipitaciones a lo largo del día. | Foto: Colprensa

En el informe se precisó que los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Tolima, Amazonas, Vaupés, y Cundinamarca.

Contexto: ¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá? Ideam responde ante el “aumento significativo en consultas”

De igual forma, el Ideam indicó que se prevén lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Atlántico, Caldas y Quindío.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá algunas precipitaciones dispersas, especialmente en el área marítima.

Para la ciudad de Bogotá, la institución señaló que durante la mañana habrá cielo entre parcial a mayormente nublado con lluvias ligeras intermitentes en amplios sectores.

Reportan inundaciones y encharcamientos en varias vías de la ciudad.
Se espera que en varias zonas de Bogotá se registren lluvias. | Foto: Bogotá Tránsito

Ya en horas de la tarde se prevé la misma situación: cielo mayormente con lluvias en amplias zonas, principalmente se presentarán en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

Finalmente, en la noche se estima persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas, principalmente en el norte y oriente de la capital del país.

Contexto: Polvo del Sahara transita nuevamente por Colombia: esto dice el Ideam

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad a lo largo de la jornada (T. máx.: 16 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada(T. máx.: 25 °C).
  • Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias dispersas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan la última conversación de Sergio Blanco antes de morir en disturbios del Movistar Arena: se conocieron chats

2. Técnico del Bayern dio su veredicto: admitió que Luis Díaz se equivocó y explicó por qué

3. Jorge Mattos, empresario sancionado por la Superintendencia de Sociedades, vendió millonaria propiedad en Miami

4. Armando Benedetti vaticinó que lío territorial con Perú “se va a poner feo”; estos son sus motivos

5. Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este viernes, 8 de agosto, y dejó ver oportunidades únicas que llegarían

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamPronóstico del climaClima en Colombia Lluvias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.