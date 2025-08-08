Suscribirse

Ideam advierte fuertes lluvias en estas regiones de Colombia durante el fin de semana

El Ideam dio a conocer como estará el clima este sábado 9 y domingo 10 de agosto.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 9:53 p. m.
Desde el Ideam, revelaron cuáles son los departamentos con alta probabilidad de lluvias.
Desde el Ideam, revelaron cuáles son los departamentos con alta probabilidad de lluvias. | Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una advertencia sobre intensas precipitaciones que se presentarán en diferentes zonas de Colombia durante este fin de semana, con especial incidencia en la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina y el Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más fuertes se concentrarán el sábado, 9 de agosto, mientras que el domingo 10 se prevé una disminución general de las precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Directora del Ideam advierte que lluvias se extenderían hasta el mes de agosto; estas regiones se verían más afectadas

Pronóstico para el sábado 9 de agosto

Para esta jornada se esperan acumulados significativos en:

  • Región Pacífica: Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
  • Amazonía: Amazonas, suroriente de Caquetá, Vaupés y sur de Guaviare.
  • Caribe: norte de Bolívar, Magdalena, Atlántico, sur de La Guajira y norte del Cesar.
  • Piedemonte llanero: occidente de Arauca, noroccidente de Casanare y occidente del Meta.
El Ideam prevé que las lluvias continúan durante las próximas semanas.
El Ideam prevé lluvias. | Foto: Tomada del Twitter @joqui___

También se prevén lluvias de menor intensidad en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Chocó, Córdoba, Sucre y zonas de Vichada, Meta y Caquetá.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá cielo parcialmente cubierto y posibles lluvias hacia el occidente y sur del área marítima.

En Bogotá, el Ideam pronostica cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias durante el sábado y una disminución gradual hacia el domingo.

Pronóstico para el domingo 10 de agosto

El Ideam prevé una reducción generalizada de las lluvias, aunque se mantendrán acumulados importantes en:

  • Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y norte de Nariño.
  • Noroccidente del país: occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander.
  • Amazonía y Orinoquía: sur de Guainía, occidente de Meta y Arauca, así como sectores de Vaupés y Amazonas.

Precipitaciones de menor intensidad se esperan en sectores del Caribe, Cundinamarca, Santander, Eje Cafetero, Vichada, Guaviare, Putumayo y Caquetá. En San Andrés y Providencia se mantendrá cielo parcialmente cubierto, con lluvias más fuertes hacia el oriente del área marítima.

El Ideam recomendó a la ciudadanía y a las autoridades locales mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o crecientes súbitas, ante el aumento de caudales en ríos y quebradas.

