Familia de colombiano fallecido en accidente en EE. UU. pide ayuda para repatriar su cuerpo

La familia de Luis Felipe García Quintero, un joven colombiano que murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos, continúa esperando la documentación necesaria para poder repatriar su cuerpo a Bucaramanga y darle sepultura en su tierra natal. La situación fue reportada por Blu Radio.

García Quintero falleció el pasado 4 de agosto de 2026 en la ciudad de Madison, Wisconsin, luego de un choque ocurrido en la intersección de John Nolen Drive y East Olin Avenue. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

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Según la información preliminar entregada por las autoridades locales, el accidente se produjo cuando otro vehículo realizó un giro ilegal e invadió el carril contrario, provocando la colisión. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Dane confirmó que la causa de muerte correspondió a las lesiones derivadas del choque y señaló que aún se adelantan análisis complementarios mientras la investigación continúa.

Luis Felipe García Quintero llevaba aproximadamente dos años y medio residiendo en Wisconsin. Desde entonces había construido parte de su proyecto de vida en Estados Unidos, lejos de su familia en Santander.

La familia del colombiano exige justicia por su muerte. Foto: AFP

Sin embargo, casi tres semanas después de su fallecimiento, sus seres queridos aseguran que todavía no han podido avanzar en el proceso de repatriación debido a la falta de algunos documentos legales requeridos por las autoridades.

Su madre, Mayerly Quintero Bohórquez, expresó la angustia que atraviesa la familia mientras espera noticias sobre el trámite. “Necesitamos que se haga justicia. Son muchos los días y no sabemos cómo van los procesos. Necesitamos apoyo en estas situaciones tan dolorosas y difíciles”, manifestó.

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La familia señaló que una funeraria se encuentra adelantando las gestiones necesarias, pero hasta el momento no existe una fecha definida para el traslado del cuerpo a Colombia. Entre los principales obstáculos, aseguran, está la expedición del acta de defunción y otros documentos indispensables para completar el procedimiento.

Mientras tanto, las autoridades siguen investigando el incidente. Foto: Getty Images / kali9

Además, los familiares han solicitado visas humanitarias con el fin de poder acompañar las diligencias en territorio estadounidense, ya que afirman no contar con parientes cercanos en ese país que puedan representarlos durante el proceso.

Mientras esperan avances, sus padres han pedido acompañamiento de las autoridades colombianas para agilizar los trámites y obtener mayor claridad sobre la investigación del accidente. “Mi hijo está en otro país que no es el de él. Se merece honras fúnebres como cualquier persona”, expresó su madre.

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Por ahora, la familia de Luis Felipe García Quintero mantiene la esperanza de poder trasladar sus restos a Bucaramanga y despedirlo junto a sus seres queridos, mientras aguarda respuestas sobre el avance de los procedimientos en Estados Unidos.