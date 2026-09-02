Una mujer apuñaló a dos personas y mató a una de ellas este lunes en la turística zona de Times Square, Nueva York, antes de ser abatida por la policía, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Vicepresidenta de importante banco fue asesinada en el ataque con cuchillo en Times Square

Mamdani anunció las muertes en una rueda de prensa y dijo que la segunda víctima se encontraba en condición estable en un hospital.

“Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora”, declaró.

Mujer amenazando con cuchillo a la Policía de Nueva York. Foto: Tomada de redes sociales

La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens de 49 años, de quien se sabía que tenía problemas de salud mental.

Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Según el NY Post, la mujer era madre de tres hijos, llevaba tiempo luchando contra problemas de salud mental y había tenido varios altercados erráticos con la policía, según revelaron su familia y fuentes cercanas el martes.

Pamela Cisneros, de 49 años, luchaba contra lo que su hermano describió como trastorno bipolar, pero había estado recibiendo tratamiento en los últimos años, y no mostraba ningún signo de que fuera a perder el control de forma homicida como lo hizo durante los aterradores ataques aleatorios del lunes, dijo él.

Oficiales de la Policía de Nueva York intentaban tranquilizar a la agresora. Foto: Tomada de redes sociales

“Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó”, dijo Patrick Peralta, de 59 años, al Post, y agregó que su hermana, originaria de Queens, había encontrado cierta estabilidad gracias a la medicación en los últimos años y que el sábado pasado se sentía “bien”.

Peralta aseguró que la última vez que vio personalmente a su hermana fue a comienzos de agosto, durante el cumpleaños de su padrastro.

Días después, volvió a verla, aunque esta vez a través de la televisión, el lunes por la noche, mientras los medios informaban sobre los perturbadores ataques. En un principio, había minimizado la situación y la había descrito como “las típicas tonterías neoyorquinas”.

“Fue entonces cuando me enteré, y me preocupé. Esperaba que no fuera ella”, dijo en el NY Post.

La mujer fue neutralizada por la policía Foto: X/@michelleriveraa

El ataque provocó la muerte a Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America que falleció a causa de las heridas tras ser trasladada al hospital.

Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado su condolencias por lo sucedido.

“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, ha declarado un portavoz de Bank of America a Europa Press.