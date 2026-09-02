Un hombre de Staten Island fue alcanzado por un rayo al salir de su casa; el momento aterrador quedó registrado por una cámara de seguridad. El rayo impactó el pie de Thomas Fahmy mientras se dirigía a una cita con el dentista.

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“Cuando me alcanzó el rayo, las sensaciones iniciales que tuve en todo el cuerpo fueron completamente inéditas: hormigueo, entumecimiento, dolor, simplemente sentía una sensación de ardor”, dijo Fahmy, según ABC7.

Thomas Fahmy, de 24 años, asistente de la representante Nicole Malliotakis (republicana por Nueva York), había salido de la oficina del distrito y se dirigía a su auto estacionado en Todt Hill Road, cerca de Windsor Road, cuando un brillante destello apareció cerca de él.

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Fahmy fue trasladado al Hospital Universitario Northwell de Staten Island, donde permaneció en observación durante la noche y fue dado de alta al día siguiente sin quemaduras ni lesiones graves.

Posteriormente, describió la sensación como hormigueo, entumecimiento, dolor y ardor. También dijo que sentía como si caminara sobre globos.

“No tengo quemaduras. Me hicieron varios exámenes médicos y no encontré ninguna”, dijo Fahmy. “Fui a la iglesia el domingo para darle gracias a Dios”.

Las imágenes del timbre muestran una calle lluviosa en Todt Hill Road. Fahmy camina por el pavimento mojado con un paraguas azul. Un destello brillante y una nube de vapor y humo se producen cerca de él.

El hombre fue impactado por un rayo al salir de su casa Foto: X/@CollinRugg

Cae bruscamente al suelo. En cuestión de segundos, se levanta, aún con una bolsa oscura en la mano, y camina hacia donde está la cámara, con aspecto inestable. Su polo naranja y sus pantalones están manchados de barro por la caída.

En las imágenes difundidas, se escucha al hombre solicitar auxilio mientras se dirige hacia la puerta de una vivienda. Al llegar, pregunta: “¿Puedo pasar, por favor?”. El residente le responde: “Claro. Sí, por favor. Pase”. Acto seguido, él exclama: “¡Dios mío! ¡Dios mío, lo siento!”.

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El residente, sorprendido por lo ocurrido, le pregunta si había sido alcanzado por un rayo, a lo que el hombre responde afirmativamente. Además, manifiesta su esperanza de que una situación similar no vuelva a repetirse.

Stephanie Homan, una vecina que aparece en los reportajes en los que fueron difundidas las mismas imágenes, contó que escuchó los gritos de “¡Ayúdenme, ayúdenme!”, por lo que salió rápidamente hacia su puerta y encontró al hombre tendido en el suelo.

El hombre ingresó a la vivienda para pedir ayuda Foto: x/@CollinRugg

Por su parte, Malliotakis difundió un comunicado en el que expresó su alivio al saber que Fahmy estaba “vivo y bien”, además de reconocer la ayuda brindada por la vecina y el personal médico del hospital.