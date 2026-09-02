Un hombre asesinó a su expareja en la fila de un supermercado: las cámaras de vigilancia registraron el ataque

Alrededor de la 1:00 p. m. del pasado domingo, 18 de agosto, en un establecimiento comercial de Morro Grande, se registró el feminicidio de Angelita Manoela Rodrigues.

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De acuerdo con las autoridades, Lafayete Gonzaga da Silva, su expareja, entró al local y, frente a varios testigos —incluidos menores de edad—, la atacó por la espalda con un arma blanca y le causó al menos tres heridas.

Los testigos del hecho consiguieron inmovilizar al atacante y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Posteriormente, el sospechoso fue llevado a la Delegación de Defensa de la Mujer, donde continúa bajo custodia.

El ataque quedó registrado en video Foto: X/@ultimahsv

Durante su declaración ante los agentes, el hombre habría asegurado que la víctima le había “arruinado la vida” y dijo sentirse arrepentido por lo ocurrido. Sin embargo, el proceso judicial sigue adelante y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

Pese a los esfuerzos de sus familiares y amigos por ayudarla a alejarse de Gonzaga da Silva, el temor y las amenazas que recibía de manera constante impidieron que Angelita pusiera fin a la relación.

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De acuerdo con personas cercanas a la víctima, los diez años que duró el vínculo estuvieron marcados por episodios reiterados de violencia de género, sometimiento, aislamiento y humillaciones.

Leila Lira, amiga y antigua compañera laboral de Angelita, contó que las agresiones físicas que sufría eran evidentes y que quienes la rodeaban conocían la situación.

La mujer quedó inconsiente tras el ataque de su expareja Foto: X/@boubakar58577

En varias ocasiones, sus allegados intentaron brindarle apoyo e incluso ofrecerle un lugar donde refugiarse, pero las intimidaciones habrían impedido que pudiera cortar definitivamente la relación.

Después del ataque, Angelita fue llevada de inmediato al Hospital Brasilandia. Sin embargo, la gravedad de las heridas le causó la muerte poco después.

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de la víctima decidió constituirse como parte querellante y contrató representación legal.

El atacante fue capturado por la policía Foto: X/@roberta_bastoss

Por otro lado, Sarha Rosenbaum, abogada de la defensa oficial de Lafayete Gonzaga da Silva, señaló que su equipo se encuentra enfocado en la audiencia de control y en la presentación de los elementos probatorios que hacen parte del expediente.