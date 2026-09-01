EE. UU. y Venezuela ultiman acuerdo multimillonario en el gremio petrolero: los detalles

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó a la ciudad de Caracas para concretar un histórico convenio energético con el gobierno interino de Venezuela.

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La delegación estadounidense fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para liderar las mesas de trabajo técnicas y diplomáticas orientadas a formalizar la cesión de explotación de una quinta parte de las reservas probadas de hidrocarburos del país sudamericano.

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El anuncio del pacto fue realizado por el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la crisis energética derivada del conflicto armado con Irán.

La negociación comprende el desarrollo operativo de yacimientos que albergan aproximadamente 65.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes a un volumen estratégico para el mercado internacional de combustibles.

Respaldos institucionales y soberanía sobre el recurso

Por parte de las autoridades venezolanas, la presidenta interina Delcy Rodríguez ratificó los términos del preacuerdo y enfatizó que el Estado mantendrá la propiedad constitucional sobre los recursos del subsuelo. El convenio cuenta con el respaldo explícito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Parlamento de mayoría oficialista.

.@SecretaryWright: “Acabo de aterrizar en Venezuela.



La diplomacia energética del presidente Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo nuestro hemisferio.… https://t.co/2yVVJkIRtF — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) September 2, 2026

Frente a la firma del documento, el ministro de Defensa, general Gustavo González López, declaró que “acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos”, agregando que la medida representa una decisión orientada a la estabilidad económica y la paz regional.

Concesiones a largo plazo y participación accionaria

La Casa Blanca detalló la arquitectura financiera y operativa de la alianza a través de una nota explicativa oficial. El esquema otorga a la firma privada North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por un plazo de 100 años sobre 17 campos petrolíferos seleccionados en el territorio venezolano.

Just touched down in Venezuela.



President Trump’s energy diplomacy is delivering results—advancing new energy deals, opening the door for American companies, and strengthening energy security across our hemisphere.



American energy leadership is back thanks to @POTUS. — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) September 2, 2026

Respecto a la estructura de propiedad, los voceros de la administración norteamericana explicaron que “NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz”, asegurando que la transacción se realizó sin costo directo para los contribuyentes estadounidenses.

Impacto en la economía y la transición política

El plan estratégico impulsado por Washington busca estabilizar el mercado de los combustibles y reactivar la capacidad de extracción en el país con las mayores reservas del mundo.

Vista de la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. Foto: AFP

Representantes estadounidenses argumentaron que el acuerdo busca fortalecer los intereses energéticos norteamericanos y asegurar el suministro a precios razonables.

Asimismo, la representación diplomática de Estados Unidos argumentó que esta inyección de capital “no impide de ninguna manera la transición democrática que debe llegar”, sosteniendo que la reactivación del aparato productivo permitirá sanear la economía para la futura gestión de un gobierno electo.

*Realizado con información de AFP*