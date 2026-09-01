Así de cerca estaría Alberto Gamero de su regreso a Millonarios: punto en el que iría el negocio

Alberto Gamero suena fuerte para tener su segundo ciclo en Millonarios luego de que el club anunciara que Fabián Bustos ya no estará en el cargo de director técnico a partir del 1 de septiembre de 2026.

Si bien hasta hace pocas horas se confirmó la salida del argentino, lo del samario viene tomando vuelo.

Recientemente, el periodista Felipe Sierra hizo mención al respecto al decir que “uno de los candidatos principales que tiene Millonarios para asumir la dirección técnica del club”.

Adicionalmente, el comunicador dijo dónde se encontraría el estratega, quien aguardaría por contactos formales para su incorporación. “El entrenador está en Panamá esperando avances”, precisó.

Luego de esa información llegó otra más que no había sido mencionada. De acuerdo con lo dicho por Mariano Olsen, periodista extranjero radicado en Colombia, el DT Gamero ya se habría desplazado desde Centroamérica para estar al pendiente de su posible vinculación con Millonarios.

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En suelo panameño Gamero era parte de un panel junto a Reinaldo Rueda y Jaime De La Pava del evento Fútbol 360, que era organizado por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) para el próximo viernes.

Si es verídico que Millonarios lo considera para asumir las riendas del cuadro azul, en los próximos días se sabrá. Su pasado en el equipo capitalino le favorece luego de haber dejado tres títulos en su primera experiencia vivida durante 2020 a 2024.

Su exitoso pasado en Millonarios

El técnico samario llegó al club a finales de 2019 y asumió oficialmente el equipo en enero de 2020, iniciando un proyecto que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando presentó su renuncia.

Durante esos cinco años, Gamero dirigió 277 partidos oficiales, con 129 victorias, 77 empates y 71 derrotas, para un total de 372 puntos, de acuerdo con el balance publicado por Millonarios al finalizar su ciclo.

Alberto Gamero levantando el trofeo de campeón de liga con Millonarios. Foto: Foto tomada de X: @MillosFCoficial

Su primer título con el cuadro capitalino llegó en 2022, cuando conquistó la Copa Colombia tras superar a Junior en la final. Un año después alcanzó la mayor conquista de su proceso: la Liga BetPlay I-2023, venciendo a Atlético Nacional en una final definida por penaltis y consiguiendo la anhelada estrella 16 para el club.

El cierre de su palmarés llegó en enero de 2024 con la Superliga, nuevamente ante Junior. Con ese trofeo se convirtió en el primer entrenador en la historia de Millonarios en ganar Liga, Copa Colombia y Superliga.

Alberto Gamero ya tuvo un primer paso por Millonarios como DT entre 2020 y 2024. Foto: Getty Images

En total, Gamero dejó tres títulos y cinco finales disputadas, además de consolidar un proyecto que impulsó a varios jugadores formados en las divisiones menores del club.

¿Se negó a Junior para volver?

Junior de Barranquilla esta misma semana también se quedó sin entrenador y eligió al reemplazante. Alfredo Arias fue cesado del cargo, dando paso a Sebastián Viera quien asumió en las últimas horas.

Entre la lista de candidatos parece que estuvo Gamero, pero este se negó, supuestamente, a la espera de que algo con Millonarios llegase a suceder. Ahora que el cargo en el azul está libre sería el momento para retornar.