La tabla de la Liga Betplay jugada la octava fecha: Dayro Moreno salva al Once Caldas y América fortalece su liderato

Once Caldas y Fortaleza se enfrentaron en el partido de fondo de la octava fecha de la Liga Betplay. En el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá, el club de Manizales sacó un gran botín para ascender de gran manera en la tabla de posiciones.

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Un gol de Dayro Moreno al minuto 82 fue más que suficiente para la victoria del Once Caldas con un 2-1 en el marcador final. El atacante tolimense ya suma 386 goles en su carrera profesional y cada vez más hace imposible que alguien le supere en el récord de máximo goleador colombiano en la historia.

El volante Sebastián Navarro abrió el marcador para Fortaleza, mientras que Jefry Zapata empató el partido hasta el gol de Dayro para dejar el triunfo para el Once Caldas, que ya suma 9 puntos y se instala de forma parcial en el grupo de los ocho.

América de Cali, más líder que nunca

América de Cali logró un empate agónico en su visita a Jaguares de Córdoba. Corría el minuto 90′, los de Montería ganaban 2-1, y Yeison Guzmán cambió por gol un penal a favor de la mecha. Así las cosas, acabó en tablas (2-2) el compromiso. Un punto que le sirve al club vallecaucano para adjudicarse mucho más en el primer lugar.

El Deportes Tolima escolta en la tabla al América, hizo su tarea en casa y venció al Cúcuta Deportivo. Con su triunfo, el cuadro pijao mete presión en la zona alta y desplaza parcialmente a Atlético Nacional, que no tuvo inconvenientes y goleó 5-1 a Alianza Valledupar.

Con nómina alterna afrontó Santa Fe el partido en Barranquilla, luego de hacer la épica, a mitad de semana, contra River Plate en el Monumental en la Copa Sudamericana. Aunque Junior lo ganaba gracias a un gol de Luis Muriel (66′), los cardenales lo empataron casi sobre la hora (88′) gracias a un cabezazo de Franco Fagúndez.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

En lo que tiene que ver con Millonarios, no pudo ante su público, en un partido caracterizado por las imprecisiones y la falta de efectividad cuando más era favorito a la victoria. De otra parte, Inter de Bogotá suma un puntazo de oro en El Campín tras el 0-0.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Con Juan Fernando Quintero dejando una mágica asistencia de gol en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín se sacudió de su última derrota con Cúcuta y sumó tres puntos de oro en la lucha por continuar en los ocho.