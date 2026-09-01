Hijo de Nicolás Maduro revela detalles inéditos de las primeras fotos en prisión del exmandatario

Nicolás Maduro Guerra, hijo del caído dictador venezolano Nicolás Maduro, reveló este martes nuevos detalles sobre el origen de las fotografías de su padre difundidas recientemente desde una prisión de Nueva York en Estados Unidos, donde permanece detenido desde comienzos del año.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Maduro Guerra explicó que las imágenes fueron tomadas el 25 de junio, un día después de los terremotos que golpearon Venezuela, pero que solo llegaron a manos de la familia dos meses después debido al proceso de envío postal desde el centro de reclusión.

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Según relató, su padre se encontraba viendo las noticias sobre la emergencia cuando un funcionario encargado de tomar fotografías dentro de la cárcel le pidió que posara para una imagen.

“Él estaba muy conmocionado, estaba muy afligido, muy pendiente”, aseguró Maduro Guerra. Según su versión, el exgobernante venezolano había realizado varias llamadas a sus familiares ese día para conocer la situación en distintas zonas del país tras el desastre natural.

Fotos de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York. Foto: @NicolasMaduro

De acuerdo con el relato, Maduro inicialmente no tenía intención de fotografiarse; sin embargo, terminó aceptando luego de que la persona encargada insistiera y le explicara que después podría utilizar la imagen para enviar un mensaje a sus seguidores y familiares.

“Él pensó que se la iba a tomar para que en algún momento, Dios mediante, esa foto pudiera enviar un mensaje de que él estaba bien, de que él estaba fuerte y que estaba resistiendo”, afirmó.

Maduro Guerra explicó que las fotografías fueron entregadas impresas a su padre dentro del centro penitenciario. Posteriormente, fueron enviadas por correo postal el 13 de julio y llegaron a una dirección en Estados Unidos el 25 de agosto.

La familia recibió primero una fotografía de las imágenes y luego evaluó durante varios días la manera en que serían divulgadas públicamente. “Fuimos decidiendo cómo y de qué manera, y con qué mensaje era mejor transmitir esta foto al pueblo, al público, al mundo”, señaló.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador Nicolás Maduro. Foto: AFP

El dirigente chavista agregó que, días después, Nicolás Maduro realizó una llamada telefónica desde prisión y dictó personalmente el mensaje que acompañó la publicación de las fotografías, difundidas durante el fin de semana.

Las imágenes se convirtieron en las primeras fotografías conocidas del exmandatario venezolano desde su captura y traslado a Estados Unidos.

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Durante el video, Maduro Guerra reiteró que su familia continúa impulsando una campaña para lograr la liberación de su padre y de la exprimera dama Cilia Flores, también detenida en territorio estadounidense. “Estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo, aferrados al pueblo, aferrados a nuestra patria, a la fe y a la esperanza de que pronto los veremos libres”, afirmó.