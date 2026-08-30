Nicolás Maduro envió su primera foto desde la cárcel; apareció sonriente e hizo llamativo gesto: “Estamos firmes”

El derrocado dictador Nicolás Maduro envió su primera foto desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, en donde permanece después de la operación que permitió su captura el 3 de enero de 2026.

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De manera sorpresiva, Maduro publicó dos fotografías de lo que están siendo sus días en prisión. En ambas aparece vistiendo un buzo y un pantalón grises.

Lo que ha llamado más la atención es que al ahora expresidente de Venezuela se le ve sonriente y hasta utilizando sus manos para levantar dos dedos y hacer un gesto.

En la primera imagen se le ve utilizando unas gafas negras, mientras que en la segunda las sostiene con su mano izquierda y pone una gran sonrisa, mientras que nuevamente utiliza su mano derecha para hacer el gesto de amor y paz.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su familia y en general a todos los venezolanos que, según él, lo han apoyado. “Pequeño regalo de amor y esperanza”, dijo.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, añadió.

En otro trino, Maduro agradeció por las palabras que le han dado desde la distancia.

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“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, escribió.

De igual forma, pidió a las personas disfrutar de este “pequeño regalo” que les está enviando, es decir, sus fotografías. “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, manifestó.

Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

“Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom. 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá“, complementó.

Estas son las primeras fotografías que el propio Maduro envía desde la cárcel, mientras avanza su proceso en la justicia norteamericana por todos los delitos que presuntamente cometió.