Suiza amaneció este sábado, 29 de agosto, con el balance de una intensa jornada de tormentas que dejó granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento y decenas de personas heridas.

El fenómeno, que atravesó varias regiones del país el viernes 28 de agosto, también provocó daños materiales y alteraciones en el transporte.

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El granizo fue uno de los protagonistas

Las imágenes que dejó la tormenta muestran el tamaño de las piedras de granizo que cayeron en diferentes zonas del país.

De acuerdo con los reportes meteorológicos disponibles, algunas alcanzaron hasta 6 centímetros de diámetro.

El episodio estuvo acompañado por una intensa actividad eléctrica.

El servicio meteorológico suizo registró alrededor de 46.000 descargas eléctricas durante el paso de las tormentas.

Las regiones más afectadas incluyeron sectores de los cantones de Zúrich, Argovia, Solothurn y Schaffhausen, donde las autoridades comenzaron a evaluar los daños ocasionados por el fenómeno.

Uno de los balances más graves se registró en el cantón de Zúrich, donde aproximadamente 40 personas resultaron heridas por el granizo, entre ellas varios niños.

Algunas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para recibir atención.

En otras zonas también se reportaron emergencias relacionadas con la caída de árboles y daños provocados por las fuertes ráfagas.

En Schaffhausen, por ejemplo, los instrumentos meteorológicos registraron vientos de hasta 142 kilómetros por hora, una de las cifras más llamativas de la jornada.

La fuerza de la tormenta también dejó daños en diferentes estructuras.

En Aarau, partes del techo de un gimnasio fueron arrancadas por el viento, mientras que en el cantón de Solothurn se contabilizaron más de 200 reportes de daños durante las primeras horas posteriores al fenómeno.

El transporte tampoco escapó a las consecuencias. Algunas conexiones ferroviarias tuvieron que ser suspendidas y el aeropuerto de Zúrich registró cancelaciones y retrasos debido a las condiciones meteorológicas y a los protocolos de seguridad asociados a la actividad eléctrica.

Suiza evalúa las consecuencias del temporal

Aunque la fase más intensa de la tormenta ya pasó, este sábado continúan conociéndose detalles sobre las afectaciones que dejó el fenómeno en diferentes regiones del país.

La tormenta dejó una intensa granizada y fuertes ráfagas de viento en varias zonas de Suiza, con decenas de personas heridas y daños materiales. Foto: Captura de pantalla X@InfoMeteoTuit

Las autoridades y organismos locales avanzan en la evaluación de los daños, mientras las imágenes de la granizada y de las calles afectadas continúan circulando y muestran la magnitud del episodio meteorológico registrado durante la jornada del viernes.