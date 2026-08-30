Tiroteo durante una fiesta rave en Suiza deja un muerto y cinco heridos: autoridades buscan a los responsables

Un tiroteo ocurrido durante una fiesta de música electrónica en Aarau, en el norte de Suiza, dejó un muerto y cinco heridos, informó este domingo la policía local, que desplegó un enorme dispositivo para encontrar a los autores de los disparos.

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Según medios locales, los disparos se produjeron antes de las 3:00 de la mañana en los alrededores de la Aarauer Rave, una fiesta anual de música tecno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de la ciudad, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

“Según las primeras informaciones, los disparos efectuados esta noche en la zona de Schachen, en Aarau, causaron un muerto y cinco heridos, algunos de ellos de gravedad”, anunció en la red X la policía del cantón suizo de Argovia.

“La búsqueda de los autores, cuya identidad aún se desconoce, sigue en curso”, añadió.

La presencia policial tras el tiroteo en Aarau, Suiza. Foto: Michael Buholzer/Keystone via AP

La institución precisó que los posibles motivos y las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía deben esclarecerse.

Consultada por la AFP, la policía no pudo indicar cuántos sospechosos permanecían prófugos ni qué tipo de armas de fuego fueron utilizadas.

Las autoridades lanzaron un amplio operativo para encontrar a los presuntos responsables y señalaron que habían reforzado su presencia más allá de Aarau “como medida de precaución”.

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Un periodista de la AFP observó agentes armados desplegados alrededor de la zona de los disparos y a lo largo de la autopista hasta unos 30 kilómetros de la ciudad.

Según la prensa local, un helicóptero militar Super Puma fue desplegado en la capital del cantón de Argovia, junto con numerosos equipos de rescate, bomberos y personal sanitario.

Testigos dijeron al diario Blick que los disparos se produjeron en plena fiesta y que, tras confundir inicialmente el ruido con fuegos artificiales, muchas personas buscaron refugio en un gimnasio cercano. Según el periódico, uno de los testigos habló de “disparos en ráfaga”.

Agentes de policía acordonaron la zona tras un cartel que anunciaba una fiesta rave, donde tuvo lugar un tiroteo en Aarau, al norte de Suiza. Foto: AFP

Una habitante de Aarau publicó en redes sociales un video de calles desiertas en el que se escuchan de fondo varias detonaciones secas similares a disparos.

La policía cantonal de Argovia informó que abrió una investigación y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona. También solicitó a cualquier persona que disponga de fotos o grabaciones de video que las envíe a través de su cuenta de Instagram.

“El perímetro alrededor del hipódromo, la piscina y el complejo deportivo permanece acordonado en una amplia área”, añadió la policía en X.

*Con información de AFP