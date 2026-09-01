Los peligros que quedaron en las carreteras: Gremio hace pedido a Abelardo De La Espriella

Con un volumen de carga transportada que superó las 151 millones de toneladas durante el año anterior —un 3,7 % más que en 2024—, la seguridad en los principales corredores viales del país se ha convertido en un asunto prioritario para el abastecimiento y la economía colombiana.

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Ante esta realidad, la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional. La agremiación pide articular una estrategia nacional de seguridad logística que blinde las carreteras y proteja la infraestructura de transporte.

El gremio de autopartes enfatizó que la fluidez del comercio nacional e internacional depende directamente de la protección de más de 13 millones de viajes realizados por 166.000 vehículos de carga registrados en el país.

Cifras en descenso, pero con un golpe económico elevado

A pesar de que las estadísticas muestran una reducción significativa en los casos de piratería terrestre —pasando de 163 eventos en 2024 a 101 en 2025, y registrando una caída del 64 % en el primer trimestre de 2026—, el valor de las mercancías en riesgo sigue representando cifras millonarias.

La revisión y certificación de autopartes son clave para combatir el contrabando y garantizar la seguridad vial en Colombia Foto: Asopartes

Durante 2025, la Policía Nacional logró la recuperación de $24.763 millones en mercancía hurtada y la inmovilización de 144 vehículos de carga, entre los que se contaban 93 camiones y 37 tractocamiones.

Casos recientes demuestran la magnitud del problema: en julio de 2026, las autoridades recuperaron en el corredor Buenaventura–Bogotá un tractocamión con 495 computadores avaluados en más de $3.218 millones, utilizando tecnología de inhibición de señal GPS.

“Colombia está movilizando cada vez más carga por sus carreteras. El desafío es acompañar ese crecimiento con corredores cada vez más seguros. Proteger el transporte de carga significa proteger el abastecimiento y la competitividad del país”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de ASOPARTES.

Propuestas y uso de tecnología contra la delincuencia

Para contrarrestar la sofisticación de los delincuentes, quienes emplean bloqueadores de rastreo satelital (jammers), Asopartes recomienda a las empresas transportadoras adoptar soluciones tecnológicas complementarias como la telemetría, el uso de geocercas, botones de pánico y monitoreo en tiempo real.

Recomiendan modelos de GPS. Foto: Getty Images

La propuesta central del gremio contempla la creación de una mesa de trabajo unificada que integre al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, aseguradoras y comercializadores para cruzar la información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) con mapas de riesgo. Esta integración buscará anticipar los focos de mayor exposición y evitar interrupciones en la cadena de suministros que afecten la disponibilidad de repuestos, autopartes y llantas en el territorio nacional.