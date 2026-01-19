Ciencia

“Hemos intentado capturar todo lo posible”: la sorprendente imagen captada por una astronauta de la Nasa

A más de 400 kilómetros de altura, una astronauta documentó un destello imposible de ver con claridad desde la Tierra.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

20 de enero de 2026, 3:58 a. m.
Desde la Estación Espacial Internacional se logró registrar un fenómeno eléctrico poco común sobre Europa.
Desde la Estación Espacial Internacional se logró registrar un fenómeno eléctrico poco común sobre Europa. Foto: NASA/Nichole Ayers / Canva

Una imagen poco común, captada a cientos de kilómetros de la Tierra, volvió a demostrar cómo el espacio también es una ventana privilegiada para observar los fenómenos más intensos del planeta. Una astronauta de la NASA logró fotografiar un rayo azul brillante en pleno interior de una nube, una escena tan fugaz como espectacular que fue registrada desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Un destello azul visto desde la órbita

La secuencia muestra un relámpago de tonalidad azul que ilumina el interior de una nube durante una tormenta sobre el norte de Italia. La autora de las imágenes es Nichole Ayers, astronauta de la NASA, quien ha compartido en distintas ocasiones fotografías de fenómenos atmosféricos captados desde la órbita terrestre.

El registro se convirtió rápidamente en una de las imágenes más llamativas tomadas desde el espacio en los últimos años, no solo por su estética, sino también por el valor científico que representa para el estudio de las tormentas eléctricas.

La tormenta sobre Milán

La fotografía fue tomada el 1 de julio de 2025, cuando la Estación Espacial Internacional se desplazaba a más de 400 kilómetros de altura sobre Milán, Italia. Desde esa posición, la EEI ofrecía una vista directa de una tormenta de gran extensión, ideal para este tipo de observaciones.

Tecnología

La impresionante montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra

Tecnología

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Tecnología

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

Tecnología

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

Tecnología

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

Tecnología

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Tecnología

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

Tecnología

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Tecnología

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

Tecnología

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

“Para estas fotos, tuve la suerte de que Milan estuviera cerca. Esto nos da una idea de lo grandes que pueden llegar a ser algunas de estas tormentas y relámpagos”, escribió Ayers en un comentario publicado en X, donde compartió la impactante secuencia.

Un registro que exige precisión y paciencia

Capturar un rayo desde el espacio es una tarea compleja. La EEI se desplaza a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora, mientras que los relámpagos duran apenas fracciones de segundo y ocurren de forma impredecible.

Ayers tomó la imagen cuando llevaba cerca de un año a bordo de la estación como parte de la tripulación 10 de SpaceX, misión que concluyó sin inconvenientes con su regreso a la Tierra en agosto de 2025.

“Las tomas como estas requieren bastante planificación y sincronización. Este vídeo es una secuencia de imágenes fijas tomadas a 120 fotogramas por segundo”, explica la astronauta, dejando en claro que detrás de una sola imagen hay preparación técnica y experiencia acumulada.

Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

La Estación Espacial como observatorio natural

La EEI se ha consolidado como una plataforma clave para la observación de la Tierra. Desde allí, los astronautas pueden registrar tormentas, huracanes, incendios forestales y otros eventos naturales con una perspectiva imposible de obtener desde la superficie.

La posición privilegiada de la estación facilita el registro de fenómenos que no pueden apreciarse en su totalidad desde la superficie.
Desde la órbita terrestre, la EEI ofrece una perspectiva que permite analizar tormentas y otros eventos con mayor alcance. Foto: NASA/Nichole Ayers

“Desde aquí arriba tenemos una vista única de los relámpagos y hemos intentado capturar todo lo posible”, cuenta Ayers. Este tipo de registros se volverá aún más valioso si se tiene en cuenta que la estación tiene previsto dejar de operar en 2030, según los planes actuales.

El valor científico de mirar las tormentas desde el espacio

Más allá del impacto visual, la NASA subraya la importancia científica de estas observaciones. En un comunicado, la agencia explica que el estudio de tormentas desde la órbita permite analizar la atmósfera superior y comprender mejor los fenómenos eléctricos asociados a estos eventos.

Estas observaciones pueden “mejorar los modelos meteorológicos y proteger los sistemas de comunicación y las aeronaves”, agrega la NASA. Además, aportan información clave sobre la evolución del planeta, tanto por la influencia de la actividad humana como por procesos naturales.

“Este registro permite a los científicos monitorear desastres, dirigir la respuesta sobre el terreno y estudiar los fenómenos”, concluye el comunicado, reforzando la idea de que una imagen tomada desde el espacio puede ser tan valiosa para la ciencia como impactante para el público.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

Una tormenta observada desde la órbita dejó una de las imágenes más llamativas captadas recientemente desde el espacio.

“Hemos intentado capturar todo lo posible”: la sorprendente imagen captada por una astronauta de la Nasa

Bajo miles de metros de agua, investigadores encontraron una elevación que redefine el paisaje del fondo oceánico.

La impresionante montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra

Lo que llegó a la orilla en Asturias terminó convirtiéndose en un caso excepcional para la ciencia.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

Un nuevo proyecto espacial apunta a cambiar la forma en que se habita la Luna durante largos periodos.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

El paso del objeto interestelar evidenció los límites de la anticipación científica.

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario.

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Las publicaciones más comentadas en X tienen algo en común y es su origen en la inteligencia artificial.

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Noticias Destacadas