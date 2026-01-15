Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

Una reliquia de la carrera espacial volvió a ser una novedad tras más de medio siglo después de su lanzamiento, se trata de una antigua sonda soviética que tras décadas dando vueltas alrededor del planeta sin rumbo fijo, se aproxima a su desenlace final: su entrada descontrolada a la atmósfera terrestre, prevista para los próximos días. El episodio ha despertado curiosidad y cierta inquietud, aunque los expertos insisten en que el riesgo real para la población es reducido.

Un proyecto fallido que nunca salió de la órbita terrestre

El artefacto, conocido como Kosmos 482, fue enviado al espacio en 1972 como parte de una misión ambiciosa que buscaba llegar a Venus.

Sin embargo el plan no salió como se esperaba, pues un problema ocurrido poco después del despegue impidió que la nave abandonara la gravedad de la Tierra, dejándola atrapada en una órbita que se fue deteriorando con el paso de los años.

Lanzada con destino a Venus, la sonda nunca logró salir de la órbita terrestre tras un fallo inicial. Foto: Nasa

Desde entonces, el objeto ha permanecido girando alrededor del planeta como un vestigio de otra época. Hoy, con 53 años encima, su trayectoria ya no puede sostenerse y todo apunta a que caerá sin control, en un proceso que los sistemas de seguimiento espacial vienen observando de cerca.

A diferencia de la mayoría de los satélites actuales, diseñados para desintegrarse por completo al regresar, esta sonda cuenta con una estructura más robusta. En su interior conserva un módulo pensado para soportar condiciones extremas, lo que abre la posibilidad de que algunos fragmentos sobrevivan al calor y alcancen la superficie.

Riesgos bajos, pero un desenlace imposible de precisar

Uno de los mayores interrogantes es el lugar exacto donde podría caer. Anticipar el punto de impacto de basura espacial no controlada sigue siendo una tarea compleja y en este caso, aún no hay certezas.

La mayor parte del planeta está cubierta por océanos o zonas despobladas, lo que reduce considerablemente las probabilidades de un incidente grave.

La probabilidad de que el Kosmos 482 afecte a personas es considerada mínima por los especialistas. Foto: Alex Chernov/NASA

Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, explicó que existe la posibilidad de que el objeto cause daños materiales si llega a zonas habitadas, aunque aclaró que las chances de que alguien resulte herido son extremadamente bajas, comparables a “una entre varios miles”.

En la misma línea, el investigador neerlandés Marco Langbroek, especialista en el seguimiento de satélites, advirtió que la caída podría ser violenta debido al peso y tamaño del artefacto.

En análisis recientes, señaló que los sistemas de frenado de la nave difícilmente funcionen, ya que sus baterías llevan décadas agotadas. Por sus características, el impacto sería similar al de un pequeño meteorito.