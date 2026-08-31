John Galliano cancela su exposición en el Met tras la polémica por sus comentarios antisemitas

John Galliano renunció a la exposición que el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Met, preparaba para reconocer su trayectoria de cuatro décadas.

La muestra, titulada John Galliano: Horizons, fue cancelada después de que la elección del diseñador provocara una fuerte reacción por sus antecedentes de declaraciones antisemitas, racistas y contra personas asiáticas.

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La decisión fue comunicada conjuntamente por Galliano y el Met a través de su cuenta oficial en Instagram.“Después de mucha reflexión y discusión con el Met y todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que es mejor que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en su declaración.

El diseñador también reconoció nuevamente el impacto de sus palabras del pasado y afirmó que continúa asumiendo la responsabilidad por el daño causado, particularmente a las comunidades judía y asiática.

Galliano fue más allá al cuestionar la idea de que una exposición en una de las instituciones culturales más importantes del mundo pudiera representar, por sí misma, una forma de reparación. En su mensaje sostuvo que la expiación significativa no se consigue mediante una exposición, un reconocimiento institucional o un único gesto público, sino que constituye una responsabilidad permanente que debe demostrarse a través de la escucha, el aprendizaje y la conducta a lo largo del tiempo.

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El diseñador también explicó que no quería que la controversia alrededor de su figura pusiera al Met en una posición difícil ni desviara la atención del trabajo del Costume Institute. Reconoció, además, que un homenaje a su trayectoria podía resultar doloroso para algunas personas. En su mensaje agradeció especialmente a quienes lo han acompañado durante los últimos 15 años de sobriedad y recuperación de sus problemas de alcoholismo y adicción.

El museo respaldó públicamente la decisión de Galliano. Max Hollein, director y CEO del Met, afirmó que, después de conversaciones cuidadosas con el diseñador, ambos habían decidido no continuar con la exposición.

Andrew Bolton, responsable del Costume Institute y curador de la muestra, también respaldó la decisión. Reconoció que el proyecto había generado dolor y preocupación y señaló que los museos tienen la responsabilidad de abordar historias difíciles con rigor, franqueza y cuidado.

La cancelación ocurre exactamente un mes después de que el Met anunciara, el 31 de julio, que Galliano sería el protagonista de su exposición de primavera de 2027. John Galliano: Horizons estaba concebida como la primera gran exposición museística dedicada a examinar de manera integral la producción del diseñador británico, nacido en Gibraltar.

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El proyecto pretendía recorrer su trayectoria desde su colección de graduación de 1984 en Central Saint Martins hasta sus trabajos para su propia firma y las casas parisinas Givenchy y Christian Dior, además de su posterior etapa en Maison Margiela. La muestra reuniría vestidos, accesorios, bocetos, toiles, cuadernos de investigación y materiales de archivo.

La propuesta tenía además una particularidad: el Met había anunciado que no escondería el episodio que transformó radicalmente la carrera del diseñador. El museo planeaba abordar de manera explícita su conducta antisemita, racista y contra personas asiáticas ocurrida en 2010 y 2011, su salida de Dior, la condena de un tribunal francés y su posterior tratamiento por adicciones.

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La controversia

La controversia tiene como antecedente los episodios protagonizados por Galliano hace más de 15 años. En 2011, después de que circulara un video en el que hacía comentarios antisemitas, fue despedido como director creativo de Dior. Ese mismo año fue declarado culpable por un tribunal francés de insultos públicos relacionados con raza, religión, etnia u origen.

Aunque posteriormente inició un proceso de recuperación y regresó a la primera línea de la industria, en 2014 asumió la dirección creativa de Maison Margiela, sus declaraciones continuaron siendo un punto determinante de su relación con el mundo de la moda y con el público.