Silvia Tcherassi recibe el Premio Influencia Hispana en Madrid: un nuevo triunfo para la moda colombiana

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi sumó un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria. El 7 de octubre, en Madrid, recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda, una distinción que destaca su creatividad, la consolidación de su firma y su capacidad para proyectar la identidad hispana a través del diseño.

La ceremonia tuvo lugar en los Teatros del Canal, como parte de la tercera edición de los Premios Influencia Hispana, celebrada en el marco de la programación de Hispanidad 2026 de la Comunidad de Madrid.

El galardón reconoce a personalidades de distintos ámbitos que contribuyen a proyectar el talento y la cultura hispana más allá de sus fronteras. Entre los homenajeados de esta edición también estuvieron el cineasta Álex de la Iglesia, la astronauta Sara García Alonso, la escritora Carmen Posadas y los integrantes de la banda Hombres G.

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En la categoría de Moda, el jurado valoró la creatividad y la excelencia en el diseño, la capacidad de transformar el talento en una marca sólida y duradera, la proyección internacional y el compromiso con la identidad hispana. En su valoración de Tcherassi, los organizadores resaltaron su papel como una visionaria que ha impuesto tendencias y ha llevado su sello latino a las pasarelas y los armarios de distintas partes del mundo.

Al recibir la distinción, la diseñadora aprovechó el escenario para reflexionar sobre el papel de la moda en una industria que atraviesa profundas transformaciones tecnológicas. “Lo recibo honrada en nombre de todos los creativos, en un momento tan trascendental de la historia donde la conversación en nuestra industria está dominada por la inteligencia artificial y la robótica”, afirmó.

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Silvia Tcherassi recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda, un reconocimiento que destaca su trayectoria, proyección internacional y aporte a la identidad y al talento hispano. El premio fue entregado en los Teatros del Canal de Madrid. Foto: Silvia Tcherassi

Agregó además: “La moda posee un poder de comunicación infinito. Por su capacidad e influencia para moldear la cultura, hemos visto cómo se ha convertido en una fuerza significativa en temas como la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. Utilicemos ese poder y esa influencia para seguir generando cambios positivos”.

Silvia Tcherassi, nueva embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, de Abelardo De La Espriella

Según De la Espriella, Silvia Tcherassi, además de ser una de las figuras de la moda y la elegancia más conocidas del mundo, puede consolidar la presencia de Colombia en los principales escenarios internacionales de diseño. Foto: Defensores de la Patria

El premio en Madrid llega después de otro anuncio significativo para la diseñadora en Colombia. El 17 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella la designó embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, una representación honorífica orientada a promover el talento nacional y fortalecer la presencia del diseño colombiano en escenarios internacionales.

La iniciativa contempla impulsar el trabajo de diseñadores, artesanos, confeccionistas y otros integrantes de la industria creativa, además de promover la moda como una herramienta de diplomacia cultural. Se trata de una distinción de carácter honorífico, no de un cargo diplomático convencional.

Tcherassi agradeció públicamente el nombramiento el 20 de julio, durante la conmemoración de la independencia de Colombia. En su mensaje, recordó que durante más de 25 años se ha sentido honrada de abrir puertas al diseño nacional en el exterior y de inspirar a nuevas generaciones de creadores. “Siempre he visto mis éxitos como un logro de los colombianos y eso me llena todavía más de orgullo”, expresó.

Silvia Tcherassi Foto: Renata Bolivar

La diseñadora también destacó la importancia de la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor para el crecimiento económico. Sobre su nueva responsabilidad, señaló que impulsar esa agenda sería una prioridad y agradeció directamente a De la Espriella: “Gracias a nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella por este reconocimiento y a todos ustedes por sus mensajes y por el cariño de siempre”.

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Silvia Tcherassi en la posesión presidencial Foto: @silvia.tcherassi

Nacida en Colombia, Silvia Tcherassi comenzó su carrera en 1987 y, a lo largo de casi cuatro décadas, ha consolidado una firma que combina diseño contemporáneo, sofisticación y una sensibilidad vinculada con sus raíces latinoamericanas.

Uno de los hitos de su trayectoria fue convertirse en la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente por los organizadores a las Semanas de la Moda de Milán y París. Su presencia en estas plataformas contribuyó a ampliar la visibilidad del diseño latinoamericano en escenarios tradicionalmente asociados con las grandes casas europeas.

Su trabajo también ha recibido reconocimientos institucionales. El Gobierno de Francia la distinguió como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración que reconoce contribuciones significativas a la cultura. Además, ha figurado entre las 500 personalidades más influyentes de la industria de la moda seleccionadas por The Business of Fashion, publicación internacional especializada en el sector.

A esa trayectoria se suma su faceta como autora de Elegancia sin esfuerzo, libro en el que comparte reflexiones sobre su visión del estilo y la elegancia. Su actividad empresarial ha crecido junto con su reconocimiento creativo: la casa de moda Tcherassi cuenta con boutiques en América y Europa, y mantiene una relación de larga data con España, donde Madrid la acoge desde hace más de una década.

En 2025, la barranquillera fue, además, la primera diseñadora internacional invitada a la Madrid Fashion Week, escenario en el que recibió el premio a la Diseñadora Internacional. Su participación reforzó los vínculos entre su marca y una capital que se ha convertido en un punto relevante para la proyección de su trabajo en Europa.