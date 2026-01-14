Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Una tragedia sacudió este lunes festivo, 12 de enero, las Islas del Rosario, en Cartagena, donde un ciudadano estadounidense terminó muerto mientras disfrutaba de un baño en una de las playas más visitadas en esta zona del Caribe colombiano.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la persona fallecida fue identificada como Timothy Sean Papp, de 64 años, quien se estaba hospedando en uno de los hoteles.

Los hechos que rodearon la muerte de este hombre son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes tratan de establecer qué fue lo que sucedió, entrevistando a los testigos. Sin embargo, se conoció que todo sucedió cuando este estaba disfrutando de actividades recreativas y se dio el fallecimiento.

Islas del Rosario. Imagen de referencia. Foto: Captura de video Twitter @GerardoVegaMed

Las personas que estaban en el sitio, trataron de auxiliar al turista estadounidense, pero todo fue en vano porque el ciudadano murió pese a los primeros auxilios que le prestaron.

Tras lo sucedido, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al sitio en la zona insular de la capital de Bolívar, donde realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para el respectivo procedimiento de necropsia, que dará el dictamen específico del deceso.

Por su parte, el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, dijo que avanzan en la recolección de las versiones para esclarecer el caso.

“Hasta el momento lo que se ha podido recolectar es la versión de quien lo acompañaba, que se identificó como su hija, el ciudadano extranjero, efectivamente de nacionalidad norteamericana, y esta joven manifestó que su padre en un momento en el trayecto que estaba realizando en el mar, el señor, por su propia voluntad, se lanzó. Se investiga, la Policía Nacional realiza los actos urgentes y en este momento se está en proceso de toda la averiguación de qué fue lo que sucedió y la validación con las personas que tripulaban esta motonave", dijo el oficial.

Se conoció que la embajada de los Estados Unidos en Colombia ya fue notificada de lo sucedido para iniciar los trámites de llevar el cuerpo hacia ese país y que le den cristiana sepultura.