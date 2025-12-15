Arrancó el pico y placa en Cartagena para turistas: así funciona

Desde la Alcaldía de Cartagena, en Bolívar, dieron a conocer la nueva medida de pico y placa para los turistas durante esta temporada de fin de año. Lo que buscan es poder mitigar el colapso en las diferentes vías por la llegada de personas de diferentes zonas del país.

“El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT adelantó jornadas de socialización del pico y placa de 24 horas para vehículos particulares, establecido mediante el Decreto 2206, en diferentes sectores estratégicos de la ciudad", detallaron las autoridades por medio de un comunicado.

Las autoridades indicaron que el pico y placa de 24 horas que regirá desde hoy 15 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026, para carros y motos, funcionará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Del 05 de enero de 2026 al 15 de enero de 2026 aplica así:

Lunes 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte precisaron que “quienes vienen ingresando a la ciudad y estén en pico y placa, tienen hasta 3 horas para estacionar su vehículo en un lugar seguro, iniciando desde el momento que ingresan a Cartagena por cualquiera de las vías de acceso“.

Pico y placa 24 horas en Cartagena. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Estas nuevas medidas ya fueron socializadas a la comunidad en zonas de alta afluencia vehicular y turística como las vías de acceso a la ciudad, Bocagrande, Castillogrande, Manga, el Centro Histórico y la Terminal de Transporte.

“La socialización estuvo a cargo del equipo de Educación Vial y los agentes de tránsito, quienes entregaron información clara sobre el alcance del Decreto y la importancia de cumplir las normas de tránsito como un compromiso colectivo para mejorar la circulación vehicular, reducir la congestión y brindar una mejor experiencia tanto a residentes como a turistas”, detallaron las autoridades.

Panorámica de Cartagena. | Foto: Colprensa

En las medidas que adoptaron desde la administración distrital se encuentra que los buses, busetas y van de servicio especial que ingresan a la ciudad pueden realizar el embarque y desembarque de pasajeros, “pero no está permitido el parqueo sobre las vías públicas, ya que esta práctica genera desorden, congestión e incomodidad para ciudadanos y visitantes”.

Señalaron que está prohibido el estacionamiento de estos buses en sectores como Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Centro Histórico, La Boquilla, Crespo, Getsemaní, Marbella y El Cabrero.