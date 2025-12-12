Cartagena vive un momento histórico. Dos megaproyectos transformadores y una iniciativa sostenible prometen potenciar la experiencia turística de la ciudad, mejorar la movilidad y reforzar su identidad costera.

Se trata del Gran Malecón del Mar, el proyecto Renovación Urbana y Solución Hidráulica de Bocagrande y Castillogrande, y la transición de toda la flota de los tradicionales coches de tracción animal por unos eléctricos.

De esta forma, Dumek Turbay, alcalde de la ciudad, avanza en su compromiso de proyectar a Cartagena en las grandes ligas del turismo como un destino internacional competitivo, con una infraestructura moderna y una oferta de servicios turísticos sostenibles capaces de generar experiencias memorables.

El Gran Malecón del Mar se extenderá por 5,1 kilómetros entre Playa Azul y el sector de La Tenaza. | Foto: Alcaldía de Cartagena - Mejor Colomb

En este propósito, ha priorizado la protección y preservación de la historia y la tradición, que solo en 2024 atrajo el 18 por ciento de los visitantes internacionales que llegaron al país, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para lograr estos objetivos fue clave la creación de la Secretaría de Turismo. “Una deuda histórica en una ciudad con vocación netamente turística”, precisó Turbay.

Hoy, la instancia, que lidera la arquitecta Teremar Londoño, está al frente del avance de estos proyectos que dan cuenta del compromiso de su administración con este importante sector de la economía.

El Gran Malecón del Mar

Se proyecta como el nuevo símbolo de Cartagena, uno de los espacios públicos más relevantes y emblemáticos de la historia urbana reciente de la ciudad: 100.000 metros cuadrados destinados a ese fin.

Así se proyecta el paseo peatonal del Gran Malecón del Mar. | Foto: Alcaldía de cartagena/API

Con la idea de convertirlo en un ícono turístico de talla mundial, la Alcaldía invirtió cerca de 197.000 millones de pesos. Actualmente, la obra, en su primera fase (tramos 1 y 2), presenta un avance del 25 por ciento y se tiene prevista su entrega para el segundo semestre de 2027.

Gracias a que este corredor turístico y recreativo se levanta al borde del mar Caribe, permitirá el disfrute de Cartagena desde un frente costero activo, sostenible y conectado con la vida urbana. Contará con senderos peatonales, espacios culturales, miradores, ciclorrutas, plazoletas, zonas verdes, juegos, parqueaderos, puntos de información turística y espacios de aprovechamiento económico que impulsarán el emprendimiento.

El Gran Malecón del Mar se extenderá por 5,1 kilómetros entre Playa Azul y el sector de La Tenaza, conectando la zona norte con el centro histórico de la ciudad. Una de las amenidades más esperadas del megaproyecto urbano es la Rueda de Cartagena (principal atractivo del Mirador del Sol), que se construye desde el 15 de septiembre.

El Gran Malecón del Mar se proyecta como el nuevo símbolo de Cartagena. | Foto: Alcaldía de Cartagena/API

Control de inundaciones

Con una inversión de 168.157 millones de pesos, el proyecto Renovación Urbana y Solución Hidráulica de Bocagrande y Castillogrande resolverá décadas de inundaciones, modernizará la infraestructura costera y protegerá el frente de bahía ante el aumento del nivel del mar.

Las obras incluyen dos kilómetros de tablestacado, box culverts subterráneos conectados a estaciones de bombeo, mejoras a la avenida Chile en 2,5 kilómetros, ampliación del paseo peatonal, ciclorruta, accesos universales, mobiliario urbano y muelles integrados.

Esta intervención histórica transformará la movilidad, mitigará riesgos climáticos y potenciará el turismo de alto estándar. Su entrega total está prevista para 2027.

Por un turismo sostenible

La transición de los coches turísticos de tracción animal (caballos) a eléctricos marca un paso firme hacia un turismo responsable y moderno; un salto histórico hacia uno más humano y sostenible.

De la mano de la innovación, este cambio honra la tradición, pero privilegia el bienestar animal en su objetivo de modernizar el servicio, acorde con los estándares internacionales. Recientemente, el alcalde presentó los primeros 24 carruajes (de un total de 62) con los que se iniciará el plan de reemplazo, que comenzarán a operar durante esta temporada de fin de año. Este logro no solo protege a los equinos, sino que dignifica el trabajo de los cocheros y preserva sus empleos y sustento.

El alcalde Dumek Turbay presentó los primeros 24 carruajes, de un total de 62, que hacen parte del proceso de transición. | Foto: Alcaldía de Cartagena/API

“Estos coches cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte. Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, señaló Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

Con estas tres iniciativas, Gran Malecón del Mar, proyecto Renovación Urbana y Solución Hidráulica de Bocagrande y Castillogrande y transición a coches turísticos eléctricos, Cartagena se prepara para brillar ante el mundo como un destino que avanza, protege su esencia y proyecta un futuro más sostenible para quienes la habitan y la visitan.