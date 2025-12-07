Cartagena encendió su ‘supernavidad’ con el pesebre flotante más grande de Colombia como protagonista

Cartagena inauguró su temporada decembrina con un espectáculo luminoso que se extendió por más de 50 puntos del distrito, donde el gran protagonista fue el pesebre flotante más imponente del país: una instalación monumental que ya contagia de magia la bahía de las Ánimas y atrae a miles de visitantes.

Una ciudad vibrante bajo el mismo resplandor

En la Plaza de la Aduana, miles de cartageneros dieron inicio a la Navidad con un conteo regresivo que retumbó entre las murallas.

El alcalde Dumek Turbay, acompañado por la gestora social Liliana Majana y su gabinete, encabezó el encendido oficial del alumbrado en una ceremonia que incluyó un espectáculo artístico con más de 150 intérpretes en escena y la presentación del Primer Coro Distrital de Cartagena de Indias.

El acto central fue replicado de manera simultánea en más de 50 puntos del Distrito, desde barrios como San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón y Blas de Lezo, hasta parques icónicos como el Lineal de Crespo, Lácides Segovia y Espíritu del Manglar, además de las principales plazas del Centro Histórico.

La iluminación decembrina también se desplegó sobre avenidas como Santander y Blas de Lezo, y llegó incluso a la zona rural con encendidos en Pontezuela, Bocachica, Pasacaballos y Bayunca.“Llegó la Navidad a Cartagena, la época más especial del año”, declaró el alcalde Turbay durante su mensaje a la ciudadanía.

Por su parte, la gestora social Liliana Majana reforzó el llamado a la convivencia: “Cada luz representa la esperanza y la alegría de nuestras familias. La Navidad nos recuerda lo valioso: compartir, ayudar y abrazar”.

El imponente pesebre flotante que marca el inicio de la supernavidad en Cartagena. | Foto: Composición Semana/ Colprensa/ Alcaldía Cartagena

El pesebre flotante: la nueva joya navideña de Cartagena

Este año, el alumbrado navideño tiene un protagonista indiscutible: el pesebre flotante más grande de Colombia, instalado sobre una barcaza en la bahía de las Ánimas.

La imponente pieza se ha convertido en el símbolo visual de la temporada y en uno de los escenarios más visitados desde su inauguración.

Con una plataforma de 40 metros de ancho y doce figuras de seis metros de altura, esta obra reproduce el nacimiento con un nivel de detalle y monumentalidad nunca antes visto en la ciudad.

La Virgen María, San José, el Niño Jesús, los Reyes Magos, las palmeras y el portal de Belén emergen del agua como un escenario mágico, iluminado con tecnología de alto brillo, que convierte la bahía en un teatro abierto.

Lejos de ser un simple adorno, el pesebre ha sido planeado como una experiencia turística en sí misma.

Cientos de familias ya recorren la zona cada noche para fotografiarlo desde el muelle, mientras que operadores náuticos reportan un incremento en las solicitudes de recorridos cercanos para disfrutar de la instalación desde el agua.

Además de este nacimiento monumental, otros pesebres tradicionales se exhiben en Las Tenazas; en el Parque Lácides Segovia, en Manga; y en el Parque Bicentenario, reforzando la conexión espiritual con una Navidad que, según el alcalde, “hace más fuerte a Cartagena cuando se vive en unión”.

Con una ciudad completamente iluminada, un pesebre flotante que ya se perfila como postal internacional y miles de visitantes proyectados para la temporada, Cartagena se adentra en una Navidad construida desde la emoción colectiva.