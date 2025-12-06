Nación
TransMilenio habilitará dos rutas para los bogotanos en Navidad: horarios y troncales
El sistema de transporte es uno de los más importantes para los ciudadanos, dado que conecta gran parte de la ciudad.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
La llegada de la temporada decembrina, llena de júbilo a muchos colombianos, que en medio de estas fechas, deciden salir de compras o a celebrar con sus familias y realizar las distintas actividades que tanto los entes gubernamentales y distritales, como los privados realizan en esta época.
Sin embargo, para nadie es un secreto que el transporte y las vías durante este mes llegan a colapsar fuertemente, dada la gran cantidad de automotores que circulan en las zonas más concurridas de la capital. Es por ello que el transporte público, específicamente el Transmilenio y el SITP zonal, se vuelven una de las opciones más rápidas y eficaces.
Es por ello que hace algunas horas, la Alcaldía de Bogotá anunció dos rutas especiales que funcionarán durante esta época, para que los capitalinos puedan transportarse.
Las rutas funcionarán entre el 13 y el 24 de diciembre y tendrán los siguientes trayectos e identificadores.
- M09–H09 (troncales): Portal Tunal – Museo Nacional. Tendrá paradas en las estaciones: Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.
- A024 (zonal): Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría.
Las rutas funcionarán durante las fechas mencionadas y el horario será desde las 6 de la tarde. Cubrirán el trayecto hasta el final de la operación.
Secretaría de Movilidad adelanta plan para mejorar el tráfico
Dada la gran afluencia de automóviles en las calles, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la activación de un plan de gestión del tráfico, con 800 unidades en vía, entre los que se encuentran Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.
Adelantan además más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.
Adicional a ello, el pico y placa se mantendrá durante diciembre, pero será levantado el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero del 2026. Además el pico y placa regional funcionará el 8 de diciembre y el 12 de enero.