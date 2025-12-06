Suscribirse

Nación

TransMilenio habilitará dos rutas para los bogotanos en Navidad: horarios y troncales

El sistema de transporte es uno de los más importantes para los ciudadanos, dado que conecta gran parte de la ciudad.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 1:51 a. m.
Así serían las nuevas rutas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La llegada de la temporada decembrina, llena de júbilo a muchos colombianos, que en medio de estas fechas, deciden salir de compras o a celebrar con sus familias y realizar las distintas actividades que tanto los entes gubernamentales y distritales, como los privados realizan en esta época.

Sin embargo, para nadie es un secreto que el transporte y las vías durante este mes llegan a colapsar fuertemente, dada la gran cantidad de automotores que circulan en las zonas más concurridas de la capital. Es por ello que el transporte público, específicamente el Transmilenio y el SITP zonal, se vuelven una de las opciones más rápidas y eficaces.

Hay menos filas y los viajes son más seguros
Transmilenio se ajustará en Navidad. | Foto: Transmilenio, API

Es por ello que hace algunas horas, la Alcaldía de Bogotá anunció dos rutas especiales que funcionarán durante esta época, para que los capitalinos puedan transportarse.

Las rutas funcionarán entre el 13 y el 24 de diciembre y tendrán los siguientes trayectos e identificadores.

  • M09–H09 (troncales): Portal Tunal – Museo Nacional. Tendrá paradas en las estaciones: Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.
  • A024 (zonal): Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría.

Las rutas funcionarán durante las fechas mencionadas y el horario será desde las 6 de la tarde. Cubrirán el trayecto hasta el final de la operación.

Este es el cambio en el sistema. | Foto: Archivo particular

Secretaría de Movilidad adelanta plan para mejorar el tráfico

Dada la gran afluencia de automóviles en las calles, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la activación de un plan de gestión del tráfico, con 800 unidades en vía, entre los que se encuentran Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.

Adelantan además más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Operarán desde las 6 de la tarde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Adicional a ello, el pico y placa se mantendrá durante diciembre, pero será levantado el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero del 2026. Además el pico y placa regional funcionará el 8 de diciembre y el 12 de enero.

