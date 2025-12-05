Suscribirse

Bogotá

Así quedó en video el momento en que colados intentaron herir con cuchillo a guardas de TransMilenio

TransMilenio se pronunció después del hecho y rechazó el acto de violencia.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de diciembre de 2025, 11:20 p. m.
El hecho ocurrió en el portal 20 de Julio.
El hecho ocurrió en el portal 20 de Julio. | Foto: Redes sociales:@JD_Quinteror/Montaje:Semana

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que varios jóvenes que se habrían colado en la estación Portal 20 de Julio sacan un arma blanca y atacan al personal de seguridad de TransMilenio.

En las imágenes se ve a un hombre vestido de negro con mochila que agrede a un guarda; otro trabajador logra evadir el ataque. La agresión ocurrió este 5 de diciembre y fue difundida por el concejal Juan David Quintero en su cuenta de X.

Contexto: Coordinador jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha sufrió intento de asesinato cerca de estación de TransMilenio

Después del hecho, TransMilenio compartió un comunicado en el que rechazó “todo acto de violencia, agresión e intolerancia” dentro del sistema y llamó a evitar este tipo de incidentes. La entidad reiteró que su personal operativo “brinda un servicio esencial” para la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente.

Según lo que se sabe hasta el momento, las personas implicadas habrían ingresado de forma irregular, evadiendo el pago del pasaje. TransMilenio explicó que, durante las labores de apoyo y control del equipo de vigilancia que intentó restablecer el orden, se presentaron agresiones físicas contra los guardas.

La empresa añadió que el Comando de Transporte Masivo de la Policía reaccionó y retuvo a los responsables; las autoridades establecieron que se trataría de menores de edad.

En el registro difundido se aprecia además un segundo ángulo en que tres sujetos se aproximan de forma violenta a los guardas para golpearlos.

Contexto: Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

Testigos, y los mismos guardas, registraron parte del episodio con sus celulares; en una de las escenas, un trabajador usa un bolillo como elemento para protegerse mientras los agresores persisten en la confrontación. El concejal Quintero calificó a los agresores como “colados”.

No es un episodio aislado. Con corte a septiembre, TransMilenio había reportado cerca de 195 agresiones contra guardas en varios portales de la ciudad —entre ellos Suba, 20 de Julio, Terreros, San Mateo y León XIII—. Asimismo, la evasión del pasaje se ha calculado en torno al 14 % y, en el primer semestre del año, se estimaron pérdidas cercanas a los $ 121.000 millones por ese concepto.

Contexto: ¿Subirá el pasaje de TransMilenio en 2026? Esto señaló la gerente de la entidad

Hace pocas semanas, algunos de esos mismos guardas fueron condecorados por el Concejo de Bogotá por su actuación en enfrentamientos anteriores con colados armados en el Portal 20 de Julio.

La condecoración y las imágenes recientes contrastan con la petición de autoridades locales y de concejales para reforzar la seguridad en puntos críticos del sistema.

