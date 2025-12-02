Suscribirse

Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

A lo largo de diciembre se realizará el último desembolso del año.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.
Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde los primeros meses del año, la administración distrital, de la mano de TransMilenio e Integración Social, ha entregado una serie de subsidios a miles de ciudadanos, los cuales pueden acceder a pasajes gratis dentro del sistema de transporte masivo.

Contexto: TransMilenio anuncia importante cambio para todos sus usuarios: ojo con estación que estará cerrada

Para el último mes del año, el programa espera impactar a más de 357.000 usuarios por medio de 764.000 pasajes. La Secretaría de Integración Social destaca que se pusieron a disposición 10.000 millones de pesos para cubrir los costos de la iniciativa.

TransMilenio
Miles de ciudadanos se han visto impactados por los beneficios otorgados. | Foto: Colprensa

“Las cargas de pasajes gratuitos para la población en pobreza oscilarán entre 5 y 12 tiquetes al mes, según el perfil de cada persona. Para personas con discapacidad y personas mayores, también se incluyen beneficios para quienes no están en pobreza, dependiendo de su nivel socioeconómico”, destaca Integración Social.

El programa ha sido diseñado para brindar ayuda en sus procesos de movilidad a personas en situación de pobreza, grupos identificados con alguna discapacidad y personas mayores de 62 años.

¿Cómo acceder a los pasajes en los puntos de TransMilenio de manera automática?

Lo primero que deben realizar las personas es identificar los puntos en los cuales pueden realizar el trámite en las estaciones y portales de la ciudad, insertar la tarjeta TuLlave personalizada, seleccionar la opción Transacciones virtuales, dar clic en Solicitar subsidio/convenio, verificar el número de pasajes asignados, y dar clic en Finalizar.

Las recargas se pueden realizar por medio de la tarjeta"Tu llave". | Foto: Daniel Reina

Otra de las alternativas disponibles es a través del portal web de Integración Social; mediante el mismo , las personas pueden consultar si forman parte de los beneficiados y determinar el formato que mejor se adecue para acceder a los pasajes gratis.

Es importante señalar que, si un usuario no hace uso frecuente del beneficio, puede ser retirado de las bases de datos y dejará de recibir las recargas.

El número de pasajes que se otorgan a cada ciudadano se define por la clasificación que tengan en el Sisbén y por las averiguaciones realizadas por las entidades del distrito.

Contexto: Video | Jóvenes disfrazados se subieron al techo de un TransMilenio en movimiento y lanzaron pólvora en la noche de Halloween en Bogotá

Si alguno de los ciudadanos beneficiarios del programa no puede acceder al mismo, podrá reportar la situación a través de los canales de atención de Integración Social y las instituciones de la ciudad. Para finalizar, es necesario indicar que cada mes se mide el impacto del programa y el número de pasajes utilizados en el mismo .

