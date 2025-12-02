Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

Desde los primeros meses del año, la administración distrital, de la mano de TransMilenio e Integración Social, ha entregado una serie de subsidios a miles de ciudadanos, los cuales pueden acceder a pasajes gratis dentro del sistema de transporte masivo.

Para el último mes del año, el programa espera impactar a más de 357.000 usuarios por medio de 764.000 pasajes. La Secretaría de Integración Social destaca que se pusieron a disposición 10.000 millones de pesos para cubrir los costos de la iniciativa.

Miles de ciudadanos se han visto impactados por los beneficios otorgados. | Foto: Colprensa

“Las cargas de pasajes gratuitos para la población en pobreza oscilarán entre 5 y 12 tiquetes al mes, según el perfil de cada persona. Para personas con discapacidad y personas mayores, también se incluyen beneficios para quienes no están en pobreza, dependiendo de su nivel socioeconómico”, destaca Integración Social.

El programa ha sido diseñado para brindar ayuda en sus procesos de movilidad a personas en situación de pobreza, grupos identificados con alguna discapacidad y personas mayores de 62 años.

¿Cómo acceder a los pasajes en los puntos de TransMilenio de manera automática?

Lo primero que deben realizar las personas es identificar los puntos en los cuales pueden realizar el trámite en las estaciones y portales de la ciudad, insertar la tarjeta TuLlave personalizada, seleccionar la opción Transacciones virtuales, dar clic en Solicitar subsidio/convenio, verificar el número de pasajes asignados, y dar clic en Finalizar.

Las recargas se pueden realizar por medio de la tarjeta"Tu llave". | Foto: Daniel Reina

Otra de las alternativas disponibles es a través del portal web de Integración Social; mediante el mismo , las personas pueden consultar si forman parte de los beneficiados y determinar el formato que mejor se adecue para acceder a los pasajes gratis.

Es importante señalar que, si un usuario no hace uso frecuente del beneficio, puede ser retirado de las bases de datos y dejará de recibir las recargas.

El número de pasajes que se otorgan a cada ciudadano se define por la clasificación que tengan en el Sisbén y por las averiguaciones realizadas por las entidades del distrito.