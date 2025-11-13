Suscribirse

BOGOTÁ

Volvió a pasar en TransMilenio: escuchan ruidos bajo tierra de una estación y lo hallado sorprendió

El personal de seguridad de TransMilenio había escuchado ruidos extraños bajo tierra de la estación callé 45.

Redacción Nación
13 de noviembre de 2025, 2:58 p. m.
TransMilenio
Al costado derecho de la imagen, lo hallado por las autoridades tras el levantamiento de placas en la estación Calle 45. | Foto: Colprensa/Policía Metropolitana de Bogotá

Volvió a pasar en TransMilenio. El pasado 26 de agosto, la Policía reportó que seis sujetos fueron sorprendidos hurtando fibra óptica debajo de la estación calle 22, ubicada en el barrio Santa Fe, sobre la avenida Caracas, centro de la ciudad.

Ahora, transcurridos pocos meses, la Policía Metropolitana de Bogotá informó esta mañana de jueves, 13 de noviembre, que cayeron Los Topos de TransMilenio.

De acuerdo con la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de Transporte Masivo TransMilenio, personal de seguridad de la estación Calle 45, ubicada en Chapinero, había reportado haber escuchado ruidos extraños durante horas de la noche de este miércoles 12 de noviembre.

Al arribar las autoridades a esa estación de TransMilenio y realizar las respectivas inspecciones, lograron establecer que se trataba de un caso de hurto bajo tierra a manos de tres sujetos que fueron capturados y serán judicializados por el delito de hurto.

Los tres capturados en la estación Calle 45.
Los tres capturados en la estación Calle 45. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Durante la reacción, los uniformados observaron a tres hombres que intentaban esconderse entre los escombros con bolsas y otros elementos, por lo que fueron evacuados y capturados en flagrancia, logrando la recuperación de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los hechos que se les atribuyen”, indicaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá destacaron que, en lo corrido de este año, han logrado capturar a 829 personas por diferentes delitos, 18 de ellas por hurto de fibra óptica, además de la recuperación de 420 metros de cable.

Parte del material hallado
Parte del material hallado a los tres individuos. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“La Policía Metropolitana de Bogotá continuará desarrollando acciones operativas y de control en el sistema Transmilenio, con el propósito de prevenir delitos que afecten la infraestructura y la movilidad de los ciudadanos”, concluyeron desde la Policía.

Noticias Destacadas

