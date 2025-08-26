Ruidos extraños debajo de estación de TransMilenio alertaron a guarda de seguridad. Lo hallado sorprendió a la Policía

Los delincuentes no dan tregua en la capital del país, a pesar de las medidas que anuncia el distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá para hacerle frente al hurto en la ciudad.

Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó este martes, 26 de agosto, un caso de hurto debajo de una estación de TransMilenio.

Los hechos se presentaron puntualmente en la estación de TransMilenio Calle 22, ubicada en el Barrio Santa Fe, sobre la av. Caracas, donde un guarda de seguridad reportó a la línea 123 que estaba escuchando ruidos extraños debajo de la estructura.

Los uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio fueron alertados y, al llegar al lugar y verificar qué estaba pasando debajo de dicha estructura, lograron establecer que seis sujetos estaban hurtando fibra óptica.

Los seis presuntos ladrones capturados. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los seis individuos, de nacionalidad extranjera, estaban dentro un hueco en el suelo de la calzada en la estación Calle 22.

Las autoridades aseguran que el material incautado a estos seis individuos está avaluado en siete millones de pesos.

“Estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente y se logra la recuperación de 54 metros de cable ‘encauchetado’ de cobre, por un valor de siete millones de pesos”, dijo la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía en el sistema TransMilenio.

En el video revelado por la Policía Metropolitana de Bogotá se observa el instante en que, uno a uno, empiezan a salir a través de un hueco que estaba debajo de la estación de TransMilenio, los presuntos delincuentes que ahora deberán responder por el delito de hurto.

#Atención 🚨 | ¡Con las manos en el cable!



Capturamos a 6️⃣ hombres de nacionalidad venezolana que cavaron un hueco bajo la Estación de TransMilenio Calle 22 y pretendían hurtar cable de cobre avaluado en 7 millones de pesos, afectando el acceso de los usuarios al sistema. pic.twitter.com/eLJEjIoViY — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 26, 2025