BOGOTÁ

Ruidos extraños debajo de estación de TransMilenio alertaron a guarda de seguridad. Lo hallado sorprendió a la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles de lo acontecido.

Redacción Nación
26 de agosto de 2025, 10:34 p. m.
Hurto en Bogotá
En la imagen, uno de los presuntos ladrones saliendo del hueco. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los delincuentes no dan tregua en la capital del país, a pesar de las medidas que anuncia el distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá para hacerle frente al hurto en la ciudad.

Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó este martes, 26 de agosto, un caso de hurto debajo de una estación de TransMilenio.

Los hechos se presentaron puntualmente en la estación de TransMilenio Calle 22, ubicada en el Barrio Santa Fe, sobre la av. Caracas, donde un guarda de seguridad reportó a la línea 123 que estaba escuchando ruidos extraños debajo de la estructura.

Los uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio fueron alertados y, al llegar al lugar y verificar qué estaba pasando debajo de dicha estructura, lograron establecer que seis sujetos estaban hurtando fibra óptica.

Los seis presuntos capturados.
Los seis presuntos ladrones capturados. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los seis individuos, de nacionalidad extranjera, estaban dentro un hueco en el suelo de la calzada en la estación Calle 22.

Las autoridades aseguran que el material incautado a estos seis individuos está avaluado en siete millones de pesos.

“Estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente y se logra la recuperación de 54 metros de cable ‘encauchetado’ de cobre, por un valor de siete millones de pesos”, dijo la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía en el sistema TransMilenio.

En el video revelado por la Policía Metropolitana de Bogotá se observa el instante en que, uno a uno, empiezan a salir a través de un hueco que estaba debajo de la estación de TransMilenio, los presuntos delincuentes que ahora deberán responder por el delito de hurto.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra el buen funcionamiento del sistema de transporte o la infraestructura pública, a través de la línea 123″, advirtió la Policía Metropolitana de Bogotá.

