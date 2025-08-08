Suscribirse

Bogotá

A conductor lo bajaron de su carro en concurrida vía de Bogotá para robarlo a plena luz del día; vea cómo pasó

Por el momento, no ha habido un pronunciamiento al respecto, ni del Distrito, ni de la Policía.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 5:13 p. m.
Ladrones en Bogotá
Momentos del robo al conductor en Bogotá | Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X: @ColombiaOscura_

Los ladrones no dan tregua en la capital del país. Sujetos armados que, en cualquier sector y a cualquier hora del día, atacan a sus víctimas con armas blancas o de fuego, a quienes dejan heridas o, en algunos casos, hasta muertas.

Precisamente, en redes sociales circula un video en el que se aprecia un aterrador atraco con arma de fuego que se presentó en el barrio La Floresta, en inmediaciones a un reconocido centro comercial de Bogotá.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se observa que el conductor de un carro que transitaba por una concurrida vía fue bajado del automotor por dos sujetos, a plena luz del día.

Contexto: La estrategia del ramo de flores que están utilizando los ladrones en Bogotá: ojo si le llega alguno

En el video, se alcanza a ver que uno de los individuos portaba un arma de fuego.

Mientras este último le apuntaba con el arma de fuego al conductor, su cómplice lo iba despojando de sus elementos personales.

Mientras tanto, algunas personas observaban desde un andén cómo los delincuentes atacaban al conductor que estaba a merced de los dos ladrones.

De acuerdo con lo que mencionan algunos internautas, el hecho se presentó, supuestamente, este jueves 7 de agosto. Sin embargo, por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial, ni del Distrito, ni de la Policía, al respecto.

Contexto: Ladrones sometieron a un par de abuelos en Bogotá y les sacaron hasta muestras de orina: así ocurrió todo

Luego de que se viralizara este caso, algunas personas han comentado en las redes sociales: “No entiendo por qué la gente no hace nada. Ese robo fue porque el man de la camioneta sacó una considerable cantidad de dinero en el banco, pero antes de salir se lo había dado a otra persona”; ¿Cómo hacen los fleteros para saber que lleva dinero? Información desde el mismo banco; Ve, tan raro y ¿dónde estarán los policías?”, entre los comentarios.

Noticias Destacadas

