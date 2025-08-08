A conductor lo bajaron de su carro en concurrida vía de Bogotá para robarlo a plena luz del día; vea cómo pasó

Los ladrones no dan tregua en la capital del país. Sujetos armados que, en cualquier sector y a cualquier hora del día, atacan a sus víctimas con armas blancas o de fuego, a quienes dejan heridas o, en algunos casos, hasta muertas.

Precisamente, en redes sociales circula un video en el que se aprecia un aterrador atraco con arma de fuego que se presentó en el barrio La Floresta, en inmediaciones a un reconocido centro comercial de Bogotá.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se observa que el conductor de un carro que transitaba por una concurrida vía fue bajado del automotor por dos sujetos, a plena luz del día.

En el video, se alcanza a ver que uno de los individuos portaba un arma de fuego.

Mientras este último le apuntaba con el arma de fuego al conductor, su cómplice lo iba despojando de sus elementos personales.

Mientras tanto, algunas personas observaban desde un andén cómo los delincuentes atacaban al conductor que estaba a merced de los dos ladrones.

#INSEGURIDAD 🚨 Conductor de un veh/particular fue víctimas de delincuentes en la tarde de este 7AGO en inmediaciones al Cafam del b/Floresta (Bogotá). Los antisociales aprovecharon un pequeño trancón sobre la Av. Cr 68 y con armas de fuego intimidaron a la víctima para robarle. pic.twitter.com/TimpAwc1Cj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 8, 2025

De acuerdo con lo que mencionan algunos internautas, el hecho se presentó, supuestamente, este jueves 7 de agosto. Sin embargo, por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial, ni del Distrito, ni de la Policía, al respecto.