TransMilenio anuncia importante cambio para todos sus usuarios: ojo con estación que estará cerrada

Tenga en cuenta las fechas en las que estará cerrada esta estación, anticipe sus viajes y evite dolores de cabeza.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 7:58 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Este es el cambio que tendrá la estación. | Foto: Guillermo Torres / Semana

TransMilenio es un sistema de transporte masivo de Bogotá. Se estima que moviliza más de cuatro millones de usuarios diariamente en Bogotá, a través del sistema troncal, zonal y alimentadores.

Con las obras que se vienen realizando para la construcción del metro de Bogotá, son varios los cambios que ha sufrido el sistema. Tanto así que la mayoría de sus estaciones cambiará.

Hay menos filas y los viajes son más seguros
Así avanza la transformación de TransMilenio | Foto: Transmilenio, API

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció que, a partir del 22 de noviembre, la estación de la calle 22 de la troncal Caracas suspenderá su operación para permitir el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Como alternativa, el sistema pondrá en servicio la estación temporal de la Calle 22, que está ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 22 y 19.

De acuerdo con lo informado, la nueva estación contará con dos vagones y ofrecerá conexión con las principales troncales del sistema: Suba, Calle 80, Caracas Sur, Américas y Autopista Norte. Allí operarán los servicios 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15, A61, B13, F61 y H20.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Esto es lo que pasará. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Tras esta apertura, son cuatro las estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas, garantizando la movilidad de los usuarios pese a las obras del metro.

“Hemos logrado un trabajo articulado con la empresa Metro y nuestros aliados estratégicos para poner en funcionamiento estas estaciones temporales, que son clave para minimizar el impacto en el acceso al servicio”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica Troncal de TransMilenio S.A.

Adicional a ello, TransMilenio detalló que habrá otro cierre temporal en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy. El cierre se dará este fin de semana del sábado 15, a partir de las diez de la noche, hasta las cinco de la madrugada del lunes festivo 17 de noviembre.

Foto de referencia de usuarios de Transmilenio, en Bogotá
Las obras del metro han afectado a Transmilenio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos. La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno”, informó TransMilenio en su portal web.

