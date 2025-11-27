Bill Gates reveló 5 libros imperdibles para leer en Navidad y Año Nuevo; brillan distintos géneros

Por medio de su blog personal Gates Notes, el cofundador de Microsoft, Bill Gates compartió la lista completa de los libros que recomienda para la época de Navidad y Año Nuevo.

Teniendo en cuenta su experiencia personal, habló de cinco textos y autores que generarían conocimiento de valor y permitirían hace un análisis de la sociedad y los cambios que se han venido presentando a lo largo de los últimos años en cuanto al sentido de la existencia, la crisis ambiental, los sectores creativos, las dinámicas del diálogo y los retos que enfrenta la infraestructura en territorio estadounidense.

Estos son los 5 libros que recomienda Bill Gates. | Foto: Getty Images

1. Criaturas Notablemente Brillantes - Shelby Van Pelt

Por medio su blog, el desarrollador de software, autor y filántropo estadounidense reveló que no suele enfocar sus lecturas en el género de la ficción. Sin embargo, ha llegado a interesarse en libros como Criaturas Notablemente Brillantes, pues le permiten ver le mundo desde otra perspectiva.

“Me encantó esta magnífica novela sobre Tova, una mujer de 70 años que trabaja en turnos nocturnos limpiando un acuario y encuentra plenitud cuidando a un pulpo ingenioso (...) La historia de Van Pelt me hizo pensar en el reto de llenar los días después de dejar de trabajar, y en lo que pueden hacer las comunidades para ayudar a las personas mayores a encontrar propósito”, escribió.

2. Aclarando el Aire - Hannah Ritchie

El nuevo libro de esta autora es recomendado por Bill Gates debido a que tiene explicaciones claras y precisas con respecto al cambio climático y los desafíos que este genera para los interesados en proteger el medio ambiente.

“Es realista sobre los riesgos, pero se apoya en datos que muestran avances concretos: la energía solar y eólica crecen a un ritmo récord, los vehículos eléctricos son cada vez más baratos, y la innovación está acelerándose”, mencionó.

Por otro lado explicó que este texto es una excelente opción para quienes están en búsqueda de una visión esperanzadora.

El fundador de Microsoft compartió sus lecturas recomendadas para finales del 2025. | Foto: Getty Images

3. ¿Quién lo Hubiera Dicho? - Barry Diller

Bill Gates afirmó conocer al escritor Barry Diller hace varias décadas. Sin embargo, esto no permitido que deje de sorprenderse con cada una de las nuevas obras que comparte con sus seguidores, ya que el experto en el cine, ha trabajado con algunas de las empresas más grandes e importantes del mundo de la producción audiovisual y suele compartir la información más novedosa y relevante al respecto.

“Es una de las figuras más influyentes en los medios modernos. Inventó la película hecha para televisión, ayudó a crear la miniserie, convirtió a Paramount en el estudio cinematográfico número uno, lanzó la cadena Fox y más tarde armó un imperio en internet”, indicó.

Finalmente, resaltó la importancia de su trayectoria y las apuestas que comparte cada vez que tiene la oportunidad.

4. Cuando Todos Saben que Todos Saben - Steven Pinker

Bill Gates considera que este libro es una buena recomendación para sus seguidores, ya que explica y detalla algunos misterios del comportamiento humano y la comunicación interpersonal.

“Muestra cómo el ‘conocimiento común’ permite que las personas se coordinen: cuando sabemos lo que otros saben, las señales indirectas se vuelven claras”.

Estas son las recomendaciones de Bill Gates para lo amantes de la lectura. | Foto: Getty Images

5. Abundancia - Ezra Klein y Derek Thompson

A través de Gates Notes, el desarrollador habló de la importancia de leer sobre en análisis que se le hace a la situación de Estados Unidos en cuanto al diseño y la construcción.