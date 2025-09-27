Es una receta y Bill Gates asegura tenerla para solucionar uno de los mayores problemas del mundo

Bill Gates, el reconocido fundador de Microsoft, ha compartido recientemente su visión sobre cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de igualdad global en n una entrevista reciente, en ella, el filántropo destacó la importancia de que todas las personas, sin importar su origen o recurso tengan acceso a las herramientas tecnológicas más avanzadas del siglo XXI y, según Gates, existe una forma de hacer esto una realidad, considerando que es una prioridad global.

La oportunidad para todos

Gates ha señalado que la innovación, especialmente enfocado en la inteligencia artificial la cual ve que tiene el potencial de transformar sectores esenciales como la salud pública, la educación y la agricultura.

La idea señalada por el magnate no se trata de crear dispositivos o programas avanzados, sino de que estas soluciones realmente lleguen a las personas que más las necesitan.

El empresario propone un método para acercar la innovación a quienes más la necesitan. | Foto: Boletín de Shape the future with confidence

Para el magnate, democratizar la tecnología puede marcar la diferencia en la vida de millones de personas, lo cual puede reducir brechas históricas de desigualdad y crear oportunidades donde anteriormente no habían.

A pesar del entusiasmo global por la innovación de estas herramientas, Gates advierte sobre la necesidad de actuar con precaución, indicando que se necesita más liderazgo político y menos prisa comercial.

Considera que si la inteligencia artificial se implementa sin una tener un control adecuado, esta podría hacer que crezcan problemas sociales como la desinformación, la injusticia y la desigualdad. Su llamado es que el progreso tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad y visión ética.

Un legado hacia la humanidad

Con una fortuna que supera los 120 mil millones de dólares, Gates ha decidido distanciarse del estereotipo de los grandes magnates que concentran riqueza familiar, señala que en lugar de dejar la mayor parte de la herencia a sus hijos, ha destinado recursos a causas sociales globales, incluyendo salud, nutrición, educación y acceso tecnológico.

Su filosofía representa la idea de que un verdadero legado no está en la acumulación de riqueza sino que esta mejorar la vida de la comunidad a nivel mundial.

Gates destaca la importancia de llevar avances tecnológicos a quienes históricamente quedan atrás. | Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

De acuerdo con Gates, existe una “receta” para usar la tecnología como motor de cambio, combinar innovación, inclusión y responsabilidad social, asegurando que los beneficios del siglo XXI lleguen a todos.