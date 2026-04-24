A lo largo y ancho del territorio nacional, los viajeros se encuentran con una amplia oferta de destinos para conocer y en la costa norte del país se encuentra el departamento de Bolívar, una región que combina historia, cultura y paisajes caribeños.

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Cartagena, su capital, es famosa por su centro histórico amurallado, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde las calles coloniales, plazas y balcones coloridos transportan a otra época.

Además, es un departamento con diversas maravillas naturales como las Islas del Rosario, ideales para disfrutar de playas de aguas cristalinas y practicar actividades acuáticas, una oferta que se complementa con pueblos llenos de cultura que vale la pena conocer.

Uno de ellos es reconocido por sus hamacas y gaitas, un destino lleno de folclor, color e historia. Se trata de San Jacinto, conocido como la ‘tierra de la hamaca grande’ y que hace parte de la iniciativa “Pueblos que Enamoran” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), la cual busca visibilizar destinos que tienen características especiales, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

San Jacinto, Bolívar, está lleno de colorido y música. Foto: API

Dado que es un lugar con grandes particularidades, en este destino caribeño hay mucho que conocer y aprender, pues cuenta con diversidad de tesoros culturales y tradiciones que lo han convertido en un lugar imperdible, donde es fácil impregnarse de sus ritmos y costumbres.

¿Qué hacer en San Jacinto?

Con una temperatura promedio de 27 grados centígrados, en este pueblo se realiza el Festival Nacional Autóctono de Gaitas, que tradicionalmente se lleva a cabo en el mes de agosto, espacio en el que se promueven, difunden y se fortalecen las costumbres y tradiciones representativas del municipio, de acuerdo con Fontur.

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Uno de los planes imperdibles es conocer sobre sus artesanías. Este destino, ubicado a solo dos horas de Cartagena, es conocido por su producción de hamacas y allí, al son de gaitas y tambores, los viajeros pueden conocer sobre los procesos de producción artesanal de estos artículos, así como de mochilas elaboradas por las tejedoras de la cultura Zenú.

San Jacinto es conocido por su gran tradición cultural, de danza y música. Foto: SEMANA

De igual forma, se puede aprender sobre la elaboración de instrumentos musicales en el Taller de la Fundación Mi Gaita, obteniendo conocimiento de la música y los cantos tradicionales de la región.

En cuanto a encantos naturales, en este destino caribeño los turistas pueden visitar la reserva ambiental del bosque seco tropical Cerro de Maco, ubicada a una altura de unos 800 metros sobre el nivel del mar, un lugar que permite observar panorámicas de los municipios vecinos. Además, según Fontur, es considerada la estrella hídrica de la región.

La gastronomía es otro de los imperdibles en este lugar. El portal oficial Colombia Travel indica que allí los visitantes pueden degustar un sabroso Moto de queso, el sancocho trifásico, arroz con coco, pava de ají, chicharrón con yuca y aguacate y todo tipo de asados, mientras disfrutan de la linda arquitectura del pueblo y la alegría de su gente.