Donald Trump envía contundente mensaje sobre elecciones en Venezuela: “No están listos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles que Venezuela no está lista aún para celebrar elecciones democráticas, esto luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero, donde fue llevado hacia tierras norteamericanas para ser juzgado por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Trump también elogió a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, diciendo que estaba “haciendo un trabajo excelente” y que era “muy respetada”, aseguró el mandatario estadounidense. “Delcy lo quiere, pero aún no están preparados”, dijo, refiriéndose a las potenciales elecciones en tierras venezolanas.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Estas declaraciones se dan en medio de la firma del histórico acuerdo petrolero entre los Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela. El presidente estadounidense afirmó el viernes que Estados Unidos “ha obtenido el control mayoritario (…) de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela”.

Eso representa alrededor del 20 % de las gigantescas reservas del país, las más importantes del mundo. Dicho acuerdo reforzaría ampliamente la capacidad de producción de Estados Unidos, cuyos subsuelos albergan 46.000 millones de barriles de petróleo, según los últimos datos de la Agencia de Información sobre Energía (EIA) de ese país.

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Como muestra de confianza del gobierno, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de un 20 % de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

El presidente Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

La estadounidense Chevron, primera productora de petróleo privada en Venezuela, y la italiana Eni operarán varios bloques bajo un contrato de producción que aumenta su participación en los campos.

El secretario estadounidense se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y dijo esperar que estos acuerdos traigan “paz” y “prosperidad” para Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta. El gobierno de Venezuela también suscribió convenios con la empresa GE Vernova para reparar gran parte de la red eléctrica del país.

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“Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos”, declaró el secretario de Energía estadounidense.

*Con información de AFP.