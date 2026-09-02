Confirman llamada del papa León XIV al presidente Abelardo De La Espriella

El papa León XIV y el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, mantuvieron en la mañana de hoy una conversación telefónica en la que el pontífice expresó su solidaridad con el país tras el reciente terremoto, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante el diálogo, el Santo Padre transmitió su apoyo a los damnificados, con especial mención a las familias de las víctimas mortales, los heridos, las labores de los equipos de rescate y el personal humanitario desplegado en las zonas afectadas.

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