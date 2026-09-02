Abelardo De La Espriella puso punto final al “juego de congelados” del anterior gobierno con grupos criminales: esta es la decisión

Una de las más fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro se centró en la permisividad y la falta de acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras delincuenciales.

Incluso, en varias denuncias hechas contra la administración Petro, se habló de una estrategia de “jugar a los congelados” con organizaciones armadas al margen de la ley, como las disidencias de las Farc.

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Ante ese panorama, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, expresó de manera directa que ese tipo de “juegos” entre el Estado y las organizaciones criminales ya no va más.

“Se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados del régimen anterior. A los bandidos les queda la rendición total o la baja en combate”, expresó el mandatario colombiano.

“Nuestra ofensiva no se detiene mañana ni la próxima semana. La orden a nuestros comandantes es clara: recuperar cada rincón del territorio nacional y devolverles la tranquilidad a los colombianos”, añadió.

Esta no ha sido la única pulla que ha lanzado el mandatario nacional contra el gobierno anterior. En el evento de posesión de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente hizo una fuerte advertencia relacionada con las pasadas elecciones.

“Hace pocos días, escuchamos con estupor al señor procurador general, que está aquí, afirmar que en algún momento llegó a estar en riesgo el cumplimiento del calendario electoral que finalmente permitió a la postre que los colombianos eligieran libremente al presidente de la República. Esa, señor procurador, es una aseveración tremendamente grave y así lo pensé yo durante toda la campaña electoral. Comparto su posición, es cierto que durante aquel proceso hubo maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones”, dijo De La Espriella.

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Por último, el presidente denunció: “El anterior régimen carcomió por la corrupción absolutamente todo y se empeñó con las estructuras terroristas en alterar la voluntad popular, como ya se ha dicho y está probado. Por fortuna, no lo consiguió. Las elecciones se llevaron a cabo. Los colombianos concurrieron a las urnas”.